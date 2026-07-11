Гендиректор «Вкусно — и точка» не ожидает возвращения McDonald's в Россию
Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's не вернется на российский рынок, считает гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев. По его словам, на это есть две причины. Одна из них — значительные геополитические изменения.
Олег Пароев
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Вторым фактором господин Пароев назвал изменение потребительских предпочтений. Он убежден, что «Вкусно — и точка» удалось завоевать доверие покупателей и укрепить позиции бренда. «По моим ощущениям, сейчас уже ни у кого не осталось сомнений, что мы здесь надолго»,— сказал он в интервью ТАСС.
McDonald's объявила об уходе из России в мае 2022 года. Компания продала российский бизнес предпринимателю Александру Говору. Сеть переименовали во «Вкусно — и точка». Стороны договорились, что американская корпорация сможет в течение 15 лет выкупить свои активы обратно «на рыночных условиях». Господин Говор тоже скептически оценивает шансы на возвращение McDonald's в Россию.
Владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор также скептически относится к возвращению McDonald's в Россию, полагая, что выкуп бизнеса не будет для американской корпорации выгодным. По его мнению, клиенты могли расценить уход McDonald's в 2022 году как предательство, и «Вкусно — и точка» доказала способность к самостоятельному развитию, приняв на себя обязательства перед сотрудниками и поставщиками McDonald's, а также инвестировав в открытие ресторанов и раскрутку нового бренда.
Несмотря на это, McDonald's подал заявки на регистрацию шести товарных знаков в России в конце 2024 года, включая «Макдоналдлэнд» и «Филе-О-Фиш». Роспатент начал их рассмотрение в апреле 2025 года. Эти товарные знаки дадут компании возможность оказывать ресторанные услуги, доставлять еду, открывать кафе и заниматься кейтерингом. При этом, по словам основателя сети «Теремок» Михаила Гончарова, возвращение McDonald's будет очень дорогим из-за хороших показателей «Вкусно — и точка».
Президент России Владимир Путин в мае 2025 года заявил, что российские власти поддержат «Вкусно — и точка», если McDonald's решит вернуться, но препятствовать возвращению американской сети не будут. Он подчеркнул, что западные компании, уходя, поставили коллективы в сложное положение. Тем временем, «Вкусно — и точка», столкнувшись с отключением от софта и оборудования McDonald's, создала собственную IT-инфраструктуру, инвестировала в производственный хаб и локализовала выпуск 90% ингредиентов, стремясь создать самую большую сеть детских магазинов в России.
По условиям договора купли-продажи российского бизнеса, McDonald's сохранил право обратного выкупа активов в течение 15 лет, однако бывшие владельцы, по словам Александра Говора, «дали понять, что выкупать они не будут». Также, согласно договору, «Вкусно — и точка» не может открывать заведения в странах, где уже присутствует McDonald's, за исключением КНР, куда сеть обращалась за разрешением.