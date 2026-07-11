Гендиректор «Вкусно — и точка» не ожидает возвращения McDonald's в Россию

Составлено ИИ-Ассистентъ

Владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор также скептически относится к возвращению McDonald's в Россию, полагая, что выкуп бизнеса не будет для американской корпорации выгодным. По его мнению, клиенты могли расценить уход McDonald's в 2022 году как предательство, и «Вкусно — и точка» доказала способность к самостоятельному развитию, приняв на себя обязательства перед сотрудниками и поставщиками McDonald's, а также инвестировав в открытие ресторанов и раскрутку нового бренда.

Несмотря на это, McDonald's подал заявки на регистрацию шести товарных знаков в России в конце 2024 года, включая «Макдоналдлэнд» и «Филе-О-Фиш». Роспатент начал их рассмотрение в апреле 2025 года. Эти товарные знаки дадут компании возможность оказывать ресторанные услуги, доставлять еду, открывать кафе и заниматься кейтерингом. При этом, по словам основателя сети «Теремок» Михаила Гончарова, возвращение McDonald's будет очень дорогим из-за хороших показателей «Вкусно — и точка».

Президент России Владимир Путин в мае 2025 года заявил, что российские власти поддержат «Вкусно — и точка», если McDonald's решит вернуться, но препятствовать возвращению американской сети не будут. Он подчеркнул, что западные компании, уходя, поставили коллективы в сложное положение. Тем временем, «Вкусно — и точка», столкнувшись с отключением от софта и оборудования McDonald's, создала собственную IT-инфраструктуру, инвестировала в производственный хаб и локализовала выпуск 90% ингредиентов, стремясь создать самую большую сеть детских магазинов в России.

По условиям договора купли-продажи российского бизнеса, McDonald's сохранил право обратного выкупа активов в течение 15 лет, однако бывшие владельцы, по словам Александра Говора, «дали понять, что выкупать они не будут». Также, согласно договору, «Вкусно — и точка» не может открывать заведения в странах, где уже присутствует McDonald's, за исключением КНР, куда сеть обращалась за разрешением.