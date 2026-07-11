Минобороны России сообщило об ударах по предприятиям ВПК в Киеве

Российская армия ночью нанесла удары по предприятиям ВПК в Киеве, объектам портовой инфраструктуры Украины в Одессе, Черноморске и Измаиле. Это следует из утренней сводки Минобороны РФ.

Групповые удары нанесены высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками. По данным Минобороны РФ, поражены предприятия военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении дронов. Помимо этого целями были портовые объекты, использовавшиеся для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

В ночь на 8 июля вооруженные силы России ударили по предприятию компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет «Фламинго». В Минобороны РФ назвали атаку ответом на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре в России.