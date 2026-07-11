Минобороны Румынии сообщило об уничтожении пяти морских дронов
И.о. министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил о еще пяти случаях обнаружения морских беспилотников до и после взрыва беспилотника в порту Констанцы. По его словам, все найденные дроны были уничтожены.
Как передает Digi24, четыре дрона были обнаружены до происшествия в Констанце, еще один — после него. Часть обнаруженных фрагментов содержала взрывчатку.
Господин Мируцэ также ответил на критику по поводу отсутствия публичного отчета военного ведомства и невмешательства кораблей ВМС во время инцидента в порту. Он подчеркнул, что в мирное время румынская армия не занимается охраной Констанцы. «Пожарная машина, стоящая в гараже, не тушит пожар за километры от нее, если она не находится на задании по его тушению»,— сказал он.
5 июня в румынском порту Констанцы взорвался морской дрон, пострадавших не было. Украина позже признала принадлежность аппарата, пояснив, что беспилотник сбился с курса под воздействием средств РЭБ, о чем Киев предупредил Бухарест. Благодаря полученным данным румынские власти эвакуировали людей в районе порта.
Инцидент со взрывом морского дрона в порту румынской Констанцы 5 июня 2026 года стал не первым случаем обнаружения беспилотников на территории Румынии. Румынские власти неоднократно находили обломки беспилотников, в том числе, которые они связывали с российскими атаками на украинскую портовую инфраструктуру. Эти инциденты приводили к обострению диалога с Россией и вызову российских дипломатов.
Настойчивость Румынии в вопросе предотвращения попадания дронов на её территорию контрастирует с реакцией некоторых других стран НАТО, которые столкнулись с аналогичными инцидентами, но заявляли о понимании ситуации и обвиняли в произошедшем Россию. На этом фоне Минобороны Румынии обратилось к Украине с просьбой перепрограммировать морские дроны для самоуничтожения при потере управления и заходе в румынские территориальные воды, что является беспрецедентной инициативой. Этот запрос является прямым продолжением консультаций, в ходе которых страны разрабатывают протокол обмена информацией о рисках в Чёрном море.