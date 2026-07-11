Reuters узнал возможную страну производства Patriot для Украины

Ракеты-перехватчики для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot для Украины могут производиться в Германии или другой европейской стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По информации собеседников издания, организация площадки в Европе рассматривается из соображений безопасности. После завершения боевых действий производство может быть перенесено на Украину.

На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп допустил передачу Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. О нужде Украины в таких ракетах президент Владимир Зеленский сообщил 5 июля в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ.

ЗРК Patriot используется для поражения аэродинамических целей, а также крылатых и баллистических ракет. Точное число этих комплексов в распоряжении Украины неизвестно, но страны-партнеры, включая США, Германию и Нидерланды, заявляли, что передали украинской стороне несколько батарей установок.