Reuters узнал возможную страну производства Patriot для Украины
Ракеты-перехватчики для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot для Украины могут производиться в Германии или другой европейской стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
По информации собеседников издания, организация площадки в Европе рассматривается из соображений безопасности. После завершения боевых действий производство может быть перенесено на Украину.
На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп допустил передачу Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. О нужде Украины в таких ракетах президент Владимир Зеленский сообщил 5 июля в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ.
ЗРК Patriot используется для поражения аэродинамических целей, а также крылатых и баллистических ракет. Точное число этих комплексов в распоряжении Украины неизвестно, но страны-партнеры, включая США, Германию и Нидерланды, заявляли, что передали украинской стороне несколько батарей установок.
Обсуждение производства ракет-перехватчиков Patriot на Украине или в Европе, как предполагается в новости, связано с общей проблемой дефицита этих систем и боеприпасов к ним. Многие европейские страны, в том числе Германия, имеют ограниченные запасы ЗРК Patriot, и передача их Украине приводит к ослаблению собственной противовоздушной обороны. США, основной производитель, также не всегда могут быстро обеспечить замену, поскольку спрос на Patriot значительно превышает производственные мощности американского ВПК. Отдельно в Европе также ищут способы заменить американские ракеты для систем ПВО.