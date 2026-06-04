Зарубежные СМИ: Какими могут быть новые санкции США против России?

Конгресс США выступил за ужесточение санкций против России. Палата представителей вынесла соответствующий законопроект на дальнейшее голосование. Оно пройдет уже 4 июня. Как отметил госсекретарь Марко Рубио, Дональд Трамп дал согласие на введение новых ограничений. Впрочем, формулировки законопроекта еще дорабатываются. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP, Jose Luis Magana / AP Фото: AP, Jose Luis Magana / AP

Как отмечает The New York Times, инициатива предполагает экономический удар не столько по самой России, сколько по ее партнерам. Санкции могут коснуться банков, международных организаций, компаний и государственных структур в Китае, Центральной Азии и других юрисдикциях, которые помогают Москве обходить ограничения. По данным газеты, Дональд Трамп выступает против инициативы, опасаясь, что это помешает ему вести переговоры с Москвой. Поэтому президент еще может наложить вето на законопроект. Впрочем, по словам Марко Рубио, Трамп его уже негласно одобрил.

Тем временем издание The Hill обращает внимание на политическое значение голосования. По сути, оно стало открытым вызовом Белому дому. Документ предусматривает не только новые санкции против Москвы, но и около $8 млрд на новый кредит Киеву. Кроме того, программу, которая позволяет Украине получать оружие напрямую со складов Пентагона, могут продлить до 2027 года.

Как отмечает Fox News, раскол среди республиканцев становится все более очевидным: это уже не первый случай, когда коалиция демократов и нескольких республиканцев использует редкую парламентскую процедуру — петицию об увольнении. Она позволяет отстранить профильную комиссию от рассмотрения законопроекта и вынести его на всеобщее голосование. По данным телеканала, это доказывает растущее недовольство политическим курсом Белого дома. Независимый депутат Кевин Кайли заявил, что новые санкции станут рычагом давления и заставят Россию пойти на приемлемые условия сделки. При этом критики документа считают, что часть его положений уже устарела.