У Карлоса Алькараса появился дублер

Решающий матч Wimbledon пройдет с участием игроков, которые после завершения лондонского мейджора будут первой и второй ракетками мира. В полуфиналах безоговорочный лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) итальянец Янник Синнер в трех сетах обыграл серба Новака Джоковича, а Александр Зверев из Германии, который пока стоит в мировой классификации третьим, но в понедельник опередит испанца Карлоса Алькараса, не оставил шансов британцу Артуру Фери.

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Фото: Toby Melville / Reuters Александр Зверев

Фото: Toby Melville / Reuters

Нынешний этап карьеры Александра Зверева как нельзя лучше подтверждает шаткость прогнозов, которые время от времени даются в отношении перспектив практически всех представителей мировой теннисной элиты. Еще совсем недавно казалось, что немецкий теннисист обречен остаться вечным неудачником турниров Большого шлема, а на Wimbledon пределом его мечтаний будет четвертьфинал, до которого он там ни разу не доходил. А сегодня Зверев уже имеет на своем счету не только звание чемпиона Roland Garros, но и минимум финал лондонского мейджора. Выходит, что именно он, а не Янник Синнер пока является главным бенефициаром трехмесячного отсутствия Карлоса Алькараса, который с середины апреля не выступает из-за травмы правого запястья.

И этому есть простое объяснение. Не всегда умело справляясь с психологическим давлением, Зверев тем не менее давно является талантливым мастером высочайшего уровня, обладающим богатым техническим арсеналом. Не случайно именно он первым из сверстников громко заявил о своих больших притязаниях примерно десять лет назад.

Именно Зверев на сегодняшний день является самым стабильным представителем поколения, к которому также относятся Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Андрей Рублев.

И именно он, с детства тренируясь под руководством своего отца — Александра Зверева-старшего, который, выступая за сборную СССР в матчах Кубка Дэвиса, побеждал более сильных соперников не мощью, а настырностью и терпением, вышел в финал Wimbledon лишь с десятой попытки. В период Открытой эры (с 1973 года) к главному матчу самого престижного теннисного турнира дольше шел только хорват Марин Чилич, который в 2017 году добрался до него с одиннадцатого раза.

Две недели назад Wimbledon считался для Зверева самым проблемным мейджором. Он ни разу не проходил там дальше четвертого круга, регулярно уступая менее известным оппонентам с хорошей подачей. В этот раз соперников подобного плана у Зверева было два — Иржи Легечка и Тейлор Фриц, но чеха он победил в четырех партиях, а американца в четвертьфинале вообще переиграл без вариантов. Почти беспроблемным получился и полуфинал против Артура Фери — сенсационного британца, который, находясь за пределами топ-100, умудрился пройти по сетке столь далеко. Англичанин отыграл у Зверева подачу в первой половине первой партии, но на тай-брейке не добыл ни одного очка. А второй и третий сет прошли уже с заметным преимуществом фаворита. В итоге — 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 за 2 часа 14 минут. Эта победа вывела сильнейшего теннисиста Германии последнего десятилетия на второе место в мировом рейтинге. Алькарас, по крайней мере на некоторое время, остался позади.

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Фото: Toby Melville / Reuters Янник Синнер

Фото: Toby Melville / Reuters

Другой полуфинал, между Янником Синнером и Новаком Джоковичем, который весь теннисный мир ожидал с большим интересом, оправдал надежды частично. Было ясно, что 39-летний серб, двумя днями ранее более пяти часов выяснявший отношения с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, не сможет прорваться в свой одиннадцатый финал Wimbledon без помощи своего соперника — лидера мирового рейтинга.

Но тот помогать не собирался, проведя весь матч без единого принципиального срыва и успешно атакуя на второй подаче Джоковича.

А вот 24-кратный победитель турниров Большого шлема допускал ошибки — порой микроскопические, но все равно фатальные для него. И, отыграв десять брейк-пойнтов из тринадцати, тем не менее в каждой партии по разу потерял свою подачу. Второй раз подряд одержав над Джоковичем комфортную победу в полуфинале Wimbledon — 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 20 минут, Синнер попробует защитить свой прошлогодний титул. В противостоянии со Зверевым шансы итальянца явно выше. Счет личных встреч — 10:4 в его пользу, а свою четвертую победу в этой серии немецкий теннисист одержал на Открытом чемпионате США еще в 2023 году.

Евгений Федяков