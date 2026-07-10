В Липецкой области появились системы отслеживания наличия топлива на АЗС
Власти Липецкой области в тестовом режиме запустили два мониторинговых ресурса, которые позволяют отследить наличие топлива на АЗС региона. На начальном этапе рекомендуется пользоваться браузером Яндекс и сетями Wi-Fi, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Первый сервис предоставляет информацию от волонтеров о заправках «Роснефти», ЛУКОЙЛа, Teboil и «Газпрома» только в Липецке, но скоро распространится и на другие муниципалитеты. Второй сервис работает как агрегатор: он собирает информацию из открытых источников по всем сетям АЗС в регионе.
Господин Артамонов предупреждает, что фактическая ситуация меняется достаточно быстро, поэтому данные могут обновляться с задержкой. Замечания и предложения обещают использовать при доработке сервисов.
В Липецкой области, как и в десятках других регионов, установлен лимит в 30 л топлива на человека. Кроме того, до 1 августа в регионе продажа топлива определяется по схеме четных и нечетных дней. Губернатор сообщал о многочасовых очередях на АЗС региона и призывал нефтяные компании нарастить поставки в регион.
Введение систем отслеживания топлива в Липецкой области связано с общим дефицитом горючего, который начал ощущаться в России с конца мая. Проблемы с топливом охватили более 30 регионов, что привело к введению ограничений, таких как лимит на объем продажи (30 литров на автомобиль) и продажа по четным и нечетным дням в зависимости от госномера. Губернатор Игорь Артамонов ранее призывал нефтекомпании увеличить поставки из-за многочасовых очередей и перебоев в работе АЗС, указывая на недопоставки бензина в объеме около 500 тонн ежедневно.
Проблема дефицита топлива в масштабах страны вызвана несколькими факторами, включая повышенный спрос, сбои и плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, а также логистические сложности. Ситуация усугубляется тем, что крупные нефтяные компании направляют топливо преимущественно на свои АЗС, из-за чего независимые сети сталкиваются с нехваткой и высокими закупочными ценами. Минэнерго России предупредило о появлении интернет-ресурсов, которые могут манипулировать информацией о наличии топлива, создавая ложный ажиотаж или собирая персональные данные.
В условиях кризиса власти активно ищут решения. Помимо региональных инициатив, таких как запуск мониторинговых сервисов, федеральное правительство рассматривает возможность субсидий на топливо для наиболее пострадавших регионов и призывает контролировать ситуацию на рынке нефтепродуктов. В целом ряде регионов, включая Крым, Пензенскую, Волгоградскую, Саратовскую, Рязанскую, Новосибирскую и другие области, с июля 2026 года наблюдается дефицит бензина.