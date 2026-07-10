В Липецкой области появились системы отслеживания наличия топлива на АЗС

Власти Липецкой области в тестовом режиме запустили два мониторинговых ресурса, которые позволяют отследить наличие топлива на АЗС региона. На начальном этапе рекомендуется пользоваться браузером Яндекс и сетями Wi-Fi, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Первый сервис предоставляет информацию от волонтеров о заправках «Роснефти», ЛУКОЙЛа, Teboil и «Газпрома» только в Липецке, но скоро распространится и на другие муниципалитеты. Второй сервис работает как агрегатор: он собирает информацию из открытых источников по всем сетям АЗС в регионе.

Господин Артамонов предупреждает, что фактическая ситуация меняется достаточно быстро, поэтому данные могут обновляться с задержкой. Замечания и предложения обещают использовать при доработке сервисов.

В Липецкой области, как и в десятках других регионов, установлен лимит в 30 л топлива на человека. Кроме того, до 1 августа в регионе продажа топлива определяется по схеме четных и нечетных дней. Губернатор сообщал о многочасовых очередях на АЗС региона и призывал нефтяные компании нарастить поставки в регион.