Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Wimbledon
Итальянец Янник Синнер стал вторым финалистом Wimbledon, который проходит в Лондоне. В полуфинале он в трех сетах обыграл серба Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4.
В решающем матче Синнер встретится с немцем Александром Зверевым. Финал турнира состоится 12 июля.
Для 24-летнего Синнера это очередной шаг в успешном сезоне. Он занимает первую строчку рейтинга ATP, имеет 29 титулов в одиночном разряде и уже выигрывал турниры Большого шлема на Australian Open, US Open и Уимблдоне.
Джокович, которому 39 лет, занимает восьмое место в рейтинге ATP. На его счету 101 титул ATP в одиночном разряде, включая рекордные 24 победы на турнирах Большого шлема, а также олимпийское золото 2024 года.
Wimbledon является третьим турниром Большого шлема в сезоне, матчи проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (Великобритания). Общий призовой фонд турнира составляет ?50–53,5 млн. Янник Синнер впервые начал турнир Большого шлема в качестве лидера мирового рейтинга и считался главным фаворитом.
Прошлогодним победителем Wimbledon был Карлос Алькарас, который первенствовал два раза подряд (в 2023 и 2024 годах), в том числе победив Синнера в финале в прошлом году. Для Новака Джоковича это поражение стало первым полуфиналом Wimbledon, который он проиграл с 2017 года. Ранее Джокович не проигрывал на этом турнире с 2018 года и побеждал семь раз. Наряду с Рафаэлем Надалем, Джокович является одним из теннисистов «Большой тройки», которые доминировали в последние годы, но теперь происходит смена поколений в мужском теннисе.
В полуфинале Wimbledon 2023 года Новак Джокович также обыграл Янника Синнера. Синнер в последние годы значительно прибавил в психологической устойчивости и стал регулярно побеждать топ-игроков, что делает его серьезным претендентом на лидерство в мировом рейтинге и турнирах Большого шлема.