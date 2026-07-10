Война у запорога

В пятницу, 10 июля, в Калининграде прошли межведомственные консультации между делегациями России во главе с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым и Международного агентства по атомной энергии во главе с его гендиректором Рафаэлем Гросси. Ключевой темой встречи стало обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции и ее города-спутника Энергодара, удары по которым вооруженные силы Украины в последнее время заметно активизировали. Власти РФ призывают МАГАТЭ громко и четко осуждать подобные действия. В агентстве называют атаки на АЭС недопустимыми, однако называть ответственных за них не склонны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (слева) и глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев провели напряженную, но продуктивную встречу в Калининграде

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (слева) и глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев провели напряженную, но продуктивную встречу в Калининграде

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

В ходе консультаций, в которых с российской стороны также приняли участие представители МИДа, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что с весны наблюдается «резкая эскалация» ударов вооруженных сил Украины по ЗАЭС, Энергодару и прилегающим территориям. С середины марта станция, как уточнил он со ссылкой на оценку российских военных, пережила более 460 атак БПЛА и 16 ударов артиллерии. В результате одного из ударов БПЛА в стене машинного зала шестого энергоблока образовалась дыра.

Украинская сторона, по словам Алексея Лихачева, также все активнее применяет тактику запугивания, которая нацелена в том числе и на сотрудников ЗАЭС и тем самым непосредственно бьет по обеспечению ее безопасности. Всего с начала эскалации погибло семь человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали в результате атак ВСУ. «Уровень атак по городу Энергодару (где живет большинство сотрудников ЗАЭС.— “Ъ”) вне рамок здравого смысла»,— заявил глава «Росатома».

В последние недели от ВСУ, как рассказал он журналистам после встречи с Рафаэлем Гросси, к обстрелам добавились еще и психологические атаки: «Ночные полеты дронов с громкоговорителями с запугиваниями, с угрозами, с предложениями немедленно покинуть Энергодар».

О том, как это происходит, недавно в своем Telegram-канале подробно рассказывал мэр Энергодара Максим Пухов: «Ночью снова вражеская "балалайка" — дрон с колонкой — не давала спать энергодарцам. На чистом русском языке под окнами жилых домов вещали какую-то ересь про "зеленый коридор", "эвакуацию" и "контроль дронами за передвижением по автодороге Энергодар—Великая Белозерка».

«Очевидно, что перед ВСУ поставлена задача сделать жизнь в Энергодаре просто невыносимой»,— сказал журналистам в Калининграде Алексей Лихачев (цитата по ТАСС). При этом он назвал сам город «главной частью инфраструктуры безопасности станции».

«Люди — главный носитель этой безопасности, поэтому город также неотъемлемо важен для безопасности ЗАЭС, как и хранилища топлива или ядерный реактор»,— подчеркнул он.

Еще одной темой переговоров стало восстановление электроснабжения ЗАЭС.

В этом контексте гендиректор «Росатома», как сообщили в госкорпорации, отметил огромную работу по ремонту линии высоковольтных передач «Днепровская», проделанную в последние недели Минобороны РФ, Росгвардией и специалистами «Россетей» совместно с коллективом станции. «Однако до сих пор напряжение так и не подано украинской стороной на отремонтированную линию»,— уточнил Алексей Лихачев.

Подпитка станции извне необходима, поскольку она сейчас находится в состоянии «холодного останова» и электричество не вырабатывает, при этом оно нужно ей для собственных нужд, включая охлаждение топлива в реакторах. Сейчас станция снабжается от запасной линии электропередачи «Ферросплавная-1», однако из-за обстрелов регулярно случаются полные блэкауты (последний был 3 июля) и АЭС работает от резервных дизель-генераторов. Имеющихся сейчас запасов дизельного топлива на ЗАЭС, как следует из комментариев Алексея Лихачева, хватит на 11 суток автономной работы. В октябре—ноябре прошлого года станция почти месяц подпитывалась от генераторов, что стало прецедентом для мировой истории.

Власти РФ считают, что МАГАТЭ, чьи специалисты постоянно находятся на станции, слишком сдержанно и обтекаемо говорит о ситуации с безопасностью ЗАЭС.

Российскую сторону особенно возмущает, что агентство, фиксируя факт обстрелов станции и ее города-спутника, никогда не указывает, кто за ними стоит. Необходимость привлечения дополнительного внимания к этой теме стала еще одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся в Калининграде. В этой связи глава «Росатома» в очередной раз призвал МАГАТЭ дать публичную оценку действиям украинской стороны. «В отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия»,— заявил он.

«Несмотря на очень эмоциональные переговоры, сложные переговоры, я бы назвал их результативными: пожалуй, впервые с 2022 года мы договариваемся о конкретных шагах по целому спектру вопросов»,— заявил Алексей Лихачев по итогам встречи.

Расположенная близ города Энергодара на левом берегу Днепра ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый. Это крупнейшая АЭС Европы. С марта 2022 года она находится под контролем РФ. В сентябре 2022 года последние работавшие энергоблоки станции — пятый и шестой — вывели в режим холодного останова из-за регулярных обстрелов и обрывов линии электропередачи. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России станция была передана в собственность РФ, с тех пор ею управляет дочерняя компания «Росэнергоатома» (входит в состав «Росатома»). С сентября 2022 года на ЗАЭС работает мониторинговая группа МАГАТЭ.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал переговоры в Калининграде «напряженными, но в то же время продуктивными и интенсивными». Ситуацию с безопасностью ЗАЭС он охарактеризовал как «очень деликатную и очень чувствительную». Агентство демонстрирует двойственный подход к этой теме: с одной стороны, оно в своих докладах по-прежнему причисляет Запорожскую АЭС к украинским станциям, в то же время специалисты МАГАТЭ уже продолжительное время добираются до станции через территорию России (а не Украины, как ранее).

Общаясь с журналистами в Калининграде, Рафаэль Гросси заявил о недопустимости атак на любые атомные электростанции вне зависимости от их расположения.

«Посыл, который я хочу направить, который очень четкий и очень важный, это то, что обсуждается на Совете Безопасности ООН и на Совете управляющих МАГАТЭ: никакие атаки против никаких АЭС недопустимы и неприемлемы,— подчеркнул он (цитата по ТАСС).— Будь то Запорожская АЭС, Бушерская, "Барака", Курская. У меня здесь нет никаких различий в названиях атомных объектов».

Отвечая на вопрос об атаках ВСУ на ЗАЭС и Энергодар, он сказал, что делает все возможное, чтобы сотрудники атомной электростанции и их семьи были защищены. «С точки зрения руководителя Международного агентства по атомной энергии, я делаю все возможное для того, чтобы люди, которые работают на атомных объектах, АЭС, их семьи, чтобы эти люди в местах своего проживания и работы были защищены наилучшим образом»,— заверил Рафаэль Гросси. По его словам, МАГАТЭ «не просто наблюдает за ситуацией». «Мы пытаемся минимизировать те досадные обстоятельства, через которые проходят люди. Мы стараемся прийти к миру»,— добавил он.

Елена Черненко