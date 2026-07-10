Минэнерго прокомментировало просьбу губернатора Тамбовской области нарастить поставки топлива

Министерство энергетики России оперативно получает информацию о потребностях в топливе в регионах и взаимодействует с нефтяными компаниями для принятия нужных решений. Так ведомство прокомментировало РБК просьбу тамбовского губернатора Евгения Первышова увеличить поставки топлива в регион.

Сегодня господин Первышов обратился к Минэнерго и Роснефти с просьбой увеличить суточные лимиты поставки топлива на АЗС для розничной продажи. По его словам, это нужно для продления времени работы заправок и обеспечения топливом большего числа водителей.

В регионе по-прежнему действует лимит в 30 л топлива на одного человека. Заправить бензин или дизель в канистру нельзя. 9 июля АЗС ЛУКОЙЛа приостановили работу в Тамбовской области. Независимые операторы получают топливо в недостаточном объеме, писал губернатор в Telegram-канале.