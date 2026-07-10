Часы растеряли форму

Рынок носимой электроники по итогам первого полугодия сократился в натуральном выражении на 520 тыс. устройств, или 15,3% год к году, в денежном — на 2,65 млрд руб., или 11,3% год к году. Китайский бренд Huawei обогнал американский Apple по выручке в России от продаж смарт-часов и фитнес-браслетов. По доле натуральных продаж по-прежнему лидируют «безымянные» (Unbranded) устройства, хотя их присутствие на рынке продолжает сокращаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Китайский бренд Huawei по итогам первого полугодия опередил Apple по продажам в денежном выражении на российском рынке носимых устройств (умные часы и фитнес-браслеты) и вышел на первое место, рассказали “Ъ” в «М.Видео». Годом ранее компании занимали равные доли рынка — по 25%. В количественном выражении крупнейшей категорией остаются устройства без бренда (Unbranded), хотя их доля продолжает снижаться. Среди брендированных производителей лидируют Huawei, Xiaomi и Redmi.

Всего за январь—июнь в России продано 2,88 млн устройств на 20,85 млрд руб. По сравнению с первым полугодием 2025 года рынок сократился на 0,52 млн штук и на 2,65 млрд руб.

Большую его часть (85,9%) формируют спортивные смарт-часы (48,1%) и классические смарт-часы без поддержки сим-карты (37,8%). Сегмент фитнес-браслетов за год сократился с 7,4% до 2,6%. Покупатели переходят на смарт-часы с расширенными функциями мониторинга здоровья, спортивной активности и взаимодействия с цифровыми сервисами, отмечают в компании. Наиболее востребованы устройства в ценовой категории от 3 тыс. до 6 тыс. руб. Их доля увеличилась с 26,7% до 28,6%. Доля устройств дешевле 1,5 тыс. руб. сократилась с 18,3% до 17,7%.

Снижение показателей подтверждают в МТС: по данным компании, по итогам первого полугодия российский рынок носимых устройств сократился примерно на 10% в натуральном выражении и на 11% в денежном. Всего за шесть месяцев было продано около 3 млн устройств на 20 млрд руб. При этом Apple «сохраняет небольшое лидерство» над Huawei в денежном выражении (26,5% и 24% соответственно), оценили в компании, хотя китайская компания лидирует среди брендированных производителей по количеству проданных устройств с долей около 16%, у Apple — 5,8%. Это объясняется широким ассортиментом моделей в наиболее востребованных ценовых сегментах и высоким спросом на устройства среднего ценового диапазона.

Почти на 30% год к году снизились натуральные продажи премиальных умных часов, говорят в restore:. В деньгах падение не столь велико благодаря увеличению цен.

Внутри категории лидером по продажам в штуках стал Huawei, за ним следуют Samsung, Xiaomi и Garmin, продажи которого сократилась вдвое. Доля Apple Watch в натуральном выражении снизилась в условиях роста конкурентов и общего сокращения сегмента, добавляют в компании. Также на сокращение продаж влияют подход покупателей к более редкому обновлению устройств и ограничения экосистемы: Apple Watch работает только с iPhone, тогда как Huawei и Samsung синхронизируются и с iOS, и с Android. При этом часть лояльной аудитории компании традиционно ждет сентябрьского анонса новинок.

На сокращение рынка влияет и отсутствие инновационных функций в смарт-часах, говорит старший бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк. «Количество noname-брендов снижается по той же причине: много известных марок, которые уже на слуху, представляют недорогие решения и благодаря узнаваемости бренда вызывают доверие. У них есть небольшое преимущество — но только в цене»,— объясняет он.

До конца года в restore: ожидают стабилизации натуральных продаж носимых устройств в целом (без дальнейшего глубокого падения), но с разнонаправленных показателей по отдельным категориям. Рост может показать сегмент премиальных умных часов в период запуска новинок Samsung и Apple.

Екатерина Фадеева