Липецкий «Петэксперт» добивается переименования компании-двойника

Арбитражный суд Липецкой области принял к рассмотрению иск резидента местной ОЭЗ ООО «Петэксперт» (принадлежит Марине, Андрею и Дмитрию Цыпиным, совладельцам сети зоомагазинов «Четыре лапы») к одноименной компании Артема Локсина, зарегистрированной на три года позже. Истец требует, чтобы ответчик сменил название, а в случае неисполнения решения суда — выплатил неустойку. Предварительное заседание назначено на 20 июля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Истец был зарегистрирован на елецкой площадке липецкой ОЭЗ в декабре 2021 года, ответчик — в Ельце в июле 2024 года. Обе компании занимаются производством и продажей кормов для домашних животных. По мнению представителей семьи Цыпиных, это создает путаницу и вводит потребителей в заблуждение. Истец подтверждает свои слова обращением сети зоомагазинов «Динозаврик» с запросом о том, имеет ли компания ответчика отношение к его заводу.

Представители резидента ОЭЗ добавили, что направили второму «Петэксперту» претензию с требованием добровольно перестать использовать фирменное название, но она осталась без ответа. Это и послужило поводом для обращения в арбитраж.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне липецкие власти и представители «Петэксперта» семьи Цыпиных подписали инвестсоглашение о строительстве завода влажных кормов для домашних животных. Объем вложений в проект на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» оценивается в 2,2 млрд руб.

С 2024 года в местной экономзоне работает завод «Петэксперта» по производству сухих кормов для домашних животных. Соглашение о его строительстве было подписано на ПМЭФ-2022. Изначально стоимость проекта оценивалась в 1,1 млрд руб., однако в ходе реализации вложения превысили 3 млрд руб., а еще 1 млрд руб. инвестировали в расширение в 2025 году.

Алина Морозова