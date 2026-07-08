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Липецкий «Петэксперт» добивается переименования компании-двойника

Арбитражный суд Липецкой области принял к рассмотрению иск резидента местной ОЭЗ ООО «Петэксперт» (принадлежит Марине, Андрею и Дмитрию Цыпиным, совладельцам сети зоомагазинов «Четыре лапы») к одноименной компании Артема Локсина, зарегистрированной на три года позже. Истец требует, чтобы ответчик сменил название, а в случае неисполнения решения суда — выплатил неустойку. Предварительное заседание назначено на 20 июля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Истец был зарегистрирован на елецкой площадке липецкой ОЭЗ в декабре 2021 года, ответчик — в Ельце в июле 2024 года. Обе компании занимаются производством и продажей кормов для домашних животных. По мнению представителей семьи Цыпиных, это создает путаницу и вводит потребителей в заблуждение. Истец подтверждает свои слова обращением сети зоомагазинов «Динозаврик» с запросом о том, имеет ли компания ответчика отношение к его заводу.

Представители резидента ОЭЗ добавили, что направили второму «Петэксперту» претензию с требованием добровольно перестать использовать фирменное название, но она осталась без ответа. Это и послужило поводом для обращения в арбитраж.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне липецкие власти и представители «Петэксперта» семьи Цыпиных подписали инвестсоглашение о строительстве завода влажных кормов для домашних животных. Объем вложений в проект на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» оценивается в 2,2 млрд руб.

С 2024 года в местной экономзоне работает завод «Петэксперта» по производству сухих кормов для домашних животных. Соглашение о его строительстве было подписано на ПМЭФ-2022. Изначально стоимость проекта оценивалась в 1,1 млрд руб., однако в ходе реализации вложения превысили 3 млрд руб., а еще 1 млрд руб. инвестировали в расширение в 2025 году.

Алина Морозова

Фотогалерея

Как в Липецкой области открывали завод «Петэксперта»

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В запуске завода «Петэксперт» участвовали (слева направо) министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Игорь Артамонов и гендиректор ООО«Петэксперт» Дмитрий Цыпин

В запуске завода «Петэксперт» участвовали (слева направо) министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Игорь Артамонов и гендиректор ООО«Петэксперт» Дмитрий Цыпин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фигуры животных у входа на предприятие

Фигуры животных у входа на предприятие

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Строительство завода заняло около года

Строительство завода заняло около года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

До 2029 года на участке предприятия могут появиться еще два-три производственных корпуса для производства сухих и влажных кормов

До 2029 года на участке предприятия могут появиться еще два-три производственных корпуса для производства сухих и влажных кормов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Игорь Артамонов (слева) и Дмитрий Цыпин в ходе церемонии открытия завода

Игорь Артамонов (слева) и Дмитрий Цыпин в ходе церемонии открытия завода

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Упаковочная линия. В момент открытия предприятия она еще не была запущена

Упаковочная линия. В момент открытия предприятия она еще не была запущена

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Операторская, где происходит управление производственными процессами

Операторская, где происходит управление производственными процессами

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Цех, где формируется кормовая смесь

Цех, где формируется кормовая смесь

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Цех, где формируется кормовая смесь

Цех, где формируется кормовая смесь

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Визит делегации в лабораторию контроля качества продукции

Визит делегации в лабораторию контроля качества продукции

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Корма оцениваются по параметрам безопасности, внешнего вида и «вкусовой привлекательности»

Корма оцениваются по параметрам безопасности, внешнего вида и «вкусовой привлекательности»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Как выяснилось в ходе открытия, даже корма «суперпремиум» могут не содержать свежего мяса. Главным является набор витаминов и минералов. Тем не менее, на заводе будут производить корма в том числе с высоким содержанием мяса

Как выяснилось в ходе открытия, даже корма «суперпремиум» могут не содержать свежего мяса. Главным является набор витаминов и минералов. Тем не менее, на заводе будут производить корма в том числе с высоким содержанием мяса

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Коридор галереи между административным и производственным корпусами, увешанный табличками с различными сведениями о питомцах. Согласно одной из табличек, 96% российских хозяев считают, что домашние животные делают их счастливее

Коридор галереи между административным и производственным корпусами, увешанный табличками с различными сведениями о питомцах. Согласно одной из табличек, 96% российских хозяев считают, что домашние животные делают их счастливее

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Общая площадь завода составляет 18 тыс. кв. м, из которых 16 тыс. кв. м занимает производственный цех

Общая площадь завода составляет 18 тыс. кв. м, из которых 16 тыс. кв. м занимает производственный цех

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Набор кормов для животных, представленных на выставке во время открытия завода

Набор кормов для животных, представленных на выставке во время открытия завода

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

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В запуске завода «Петэксперт» участвовали (слева направо) министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Игорь Артамонов и гендиректор ООО«Петэксперт» Дмитрий Цыпин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фигуры животных у входа на предприятие

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Строительство завода заняло около года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

До 2029 года на участке предприятия могут появиться еще два-три производственных корпуса для производства сухих и влажных кормов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Игорь Артамонов (слева) и Дмитрий Цыпин в ходе церемонии открытия завода

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Упаковочная линия. В момент открытия предприятия она еще не была запущена

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Операторская, где происходит управление производственными процессами

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Цех, где формируется кормовая смесь

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Цех, где формируется кормовая смесь

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Визит делегации в лабораторию контроля качества продукции

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Корма оцениваются по параметрам безопасности, внешнего вида и «вкусовой привлекательности»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Как выяснилось в ходе открытия, даже корма «суперпремиум» могут не содержать свежего мяса. Главным является набор витаминов и минералов. Тем не менее, на заводе будут производить корма в том числе с высоким содержанием мяса

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Коридор галереи между административным и производственным корпусами, увешанный табличками с различными сведениями о питомцах. Согласно одной из табличек, 96% российских хозяев считают, что домашние животные делают их счастливее

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Общая площадь завода составляет 18 тыс. кв. м, из которых 16 тыс. кв. м занимает производственный цех

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Набор кормов для животных, представленных на выставке во время открытия завода

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

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