Третья ракетка мира Александр Зверев впервые в карьере вышел в финал Wimbledon

Третья ракетка мира Александр Зверев стал первым финалистом Wimbledon. В полуфинальном матче немецкий спортсмен победил британца Артура Фери, занимающего 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Зверев

Фото: Marko Djurica / Reuters Александр Зверев

Фото: Marko Djurica / Reuters

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 13 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. Следующим соперником Александра Зверева станет победитель матча между семикратным чемпионом Wimbledon сербом Новаком Джоковичем и действующим обладателем титула итальянцем Янником Синнером.

29-летний Зверев вышел во второй подряд финал турнира Большого шлема. В июне он выиграл Roland Garros, впервые став победителем мейджоров. Ранее на Wimbledon немецкий теннисист не доходил дальше четвертого круга.

Артур Фери пробился в основную сетку турнира через квалификацию. Он стал самым низкорейтинговым теннисистом в полуфинале Wimbledon с 2001 года. Тогда в четверку сильнейших попал 125-я ракетка мира хорват Горан Иванишевич, который стал победителем соревнования. По итогам лондонского мейджора 23-летний Фери поднимется на 36-ю строку рейтинга ATP.

Матчи Wimbledon проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд турнира составляет £64,2 млн. Финал в мужском одиночном разряде состоится 12 июля.

Таисия Орлова