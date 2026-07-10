Квартальные поставки Volkswagen показали рекордное падение с 2022 года

По итогам второго квартала глобальные поставки автомобилей Volkswagen упали на 8,6% в годовом выражении, и это самое существенное снижение за последние четыре года. Как сообщает Reuters, причиной стало сокращение на 36,6% поставок на китайском рынке.

Во втором квартале Volkswagen поставил на мировые рынки в общей сложности 2,077 млн автомобилей. Поставки в Северную Америку выросли на 7,7%, в Западную Европу — на 1,8%, в Центральную и Восточную Европу — на 6,7%. Но рост поставок на эти рынки не смог компенсировать падение поставок на крупнейшем для VW рынке Китая. Немецкий концерн ожидает, что ситуация изменится к лучшему во втором полугодии, когда на китайский рынок выйдут более 20 новых моделей электромобилей, разработанных компанией в рамках стратегии «В Китае, для Китая».

9 июля стало известно о планах Volkswagen закрыть ряд заводов в Германии в ближайшие годы в рамках стратегии по сокращению издержек.

Алена Миклашевская