Купеческий дом с куполом продают в Данкове Липецкой области за 9 млн рублей

АО «Российский аукционный дом» выставило на аукцион объект культурного наследия регионального значения «Дом купца Лебедева» на улице Урицкого в Данкове Липецкой области. Он находится в собственности субъекта. Начальная цена лота составляет 9,3 млн руб. Это следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография ОКН регионального значения «Дом купца Лебедева» в Данкове Липецкой области Фото: из аукционной документации Фото: из аукционной документации Фото: из аукционной документации Фото: из аукционной документации Фото: из аукционной документации Следующая фотография 1 / 5 ОКН регионального значения «Дом купца Лебедева» в Данкове Липецкой области Фото: из аукционной документации Фото: из аукционной документации Фото: из аукционной документации Фото: из аукционной документации Фото: из аукционной документации

В состав лота входят двухэтажное нежилое здание площадью 686,1 кв. м и земельный участок под ним на 625 кв. м. Вид разрешенного использования территории — для эксплуатации административного здания. Покупателю предстоит возместить расходы по оценке стоимости лота в размере 8,5 тыс. руб.

Шаг аукциона составляет 462,6 тыс. руб., размер задатка — 925,3 тыс. руб. Подавать заявки на участие в тендере можно до 3 июля, итоги планируют подвести 10 июля.

Дом купца Лебедева — двухэтажное здание второй половины XIX века, выполненное в прямоугольном плане. Фасады оштукатурены и окрашены в небесно-голубой цвет, а архитектурный декор выделен белым. Южный фасад отличается симметричной композицией и украшен трехгранным эркером второго этажа, который поддерживается декоративными кронштейнами и завершается многогранным куполом. Дом принадлежал купцу Петру Лебедеву, который был одним из крупнейших производителей хлеба в регионе и владельцем паровой мельницы. Выставленный на продажу корпус был частью исторической застройки, состоявшей из нескольких одно-двухэтажных зданий. В частности, ОКН был связан с сохранившимся рядом жилым домом на улице Урицкого, 38 каменной оградой с проездными воротами. Служебные постройки, фиксировавшие внутренние границы, и сад практически полностью утрачены. В начале 1870-х годов по красной линии улицы Урицкого на месте деревянных лавок был построен одноэтажный каменный корпус для оптового склада товаров и питейного заведения. В 1918 году здание было экспроприировано и отдано под Данковский исполком. С этого времени до 2010-х годов его занимали государственные учреждения. Объект взяли под госохрану в 1992 году.

По данным портала госзакупок, в апреле 2018 года подвед Минкульта РФ — ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» — выиграл подряд на подготовку проекта сохранения «Дома купца Лебедева». Компания обошла одного участника конкурса, снизив начальную цену контракта с 3 млн до 2,7 млн руб.

Алина Морозова