Бориса Надеждина объявили иноагентом

Минюст РФ объявил иноагентом политика Бориса Надеждина. В обновленный реестр иностранных агентов, помимо него, вошли журналистка Елена Воропай, предприниматель Тимофей Рогожин, а также объединение «Штаб кандидатов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Надеждин (иноагент)

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Борис Надеждин (иноагент)

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

17 июня Борис Надеждин (внесен в реестр иноагентов) заявил, что выдвинулся кандидатом на выборы в Государственную думу по Мытищинскому одномандатному округу (Подмосковье). Этот округ включает в себя городские округа Мытищи, Королев, Химки и Долгопрудный. Политик открыл несколько штабов для сбора подписей в поддержку своего выдвижения. Внесение в реестр иноагентов лишило его права на избрание в парламент.

Сегодня Борис Надеждин (внесен в реестр иноагентов) в эфире у журналиста Олега Кашина (также внесен в реестр иноагентов Минюстом РФ) рассказал, что вел переговоры о выдвижении от партии «Яблоко». Этот процесс не привел к баллотированию, но, как заметил политик, закончился тем, что партия не стала выдвигать собственного кандидата по его округу.

Господин Надеждин (внесен в реестр иноагентов) в 1999-2003 годах был депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил», а в 2019 году избрался в городской совет Долгопрудного от «Справедливой России». В 2024 году непарламентская партия «Гражданская платформа» выдвинула политика в президенты России. Тогда им была проведена кампания по сбору более 100 тыс. подписей, которая, впрочем, завершилась отказом в регистрации на выборы от Центризбиркома РФ. Комиссия нашла чрезмерную долю брака в собранных подписях. В апреле 2026 года Верховный суд РФ приостановил деятельность «Гражданской платформы».

Степан Мельчаков