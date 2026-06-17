Борис Надеждин выдвинулся в Госдуму
Бывший депутат Госдумы и экс-кандидат в президенты РФ Борис Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Думу по Мытищинскому одномандатному округу Подмосковья. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Борис Надеждин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Ждем разрешения избиркома на открытие избирательного счета,— написал господин Надеждин.— После открытия избирательного счета, пополнения счета, оплаты со счета и затем изготовления подписных листов можно начинать собирать подписи. Надеюсь, на днях начнем!»
Мытищинский округ №123 появился в Московской области в результате недавней перенарезки округов. Он включает городские округа Мытищи, Королев и Долгопрудный с общей численностью избирателей около 465 тыс. человек. Борис Надеждин баллотируется в качестве самовыдвиженца.
Господин Надеждин в 1999–2003 годах был депутатом Госдумы от «Союза правых сил», а в 2019 году, будучи беспартийным, избрался в городской совет Долгопрудного от партии «Справедливая Россия». В 2024 году партия «Гражданская платформа» выдвинула Бориса Надеждина в президенты РФ, но Центризбирком отказал ему в регистрации из-за чрезмерной доли брака в собранных в его поддержку подписях избирателей.
В 2025 год суд признал господина Надеждина банкротом. Это не является препятствием для его участия в выборах, однако политик не сможет воспользоваться возможностью дистанционного открытия избирательного счета, впервые появившейся у кандидатов на выборах в Госдуму-2026.
Борис Надеждин ранее участвовал в президентской кампании 2024 года от партии «Гражданская инициатива», но Центризбирком отказал ему в регистрации из-за большого количества брака в подписях, что было подтверждено Верховным судом. В 2025 году партия «Гражданская инициатива» была ликвидирована Верховным судом по иску Минюста, так как не участвовала в выборах семь лет, что фактически лишило Надеждина партийной поддержки, которая упрощает сбор подписей. В том же году его признали банкротом.
Несмотря на это, Надеждин активно готовился к новым выборам. Еще в апреле 2026 года он заявлял о намерении участвовать в выборах в Госдуму и Мособлдуму в сентябре, открыл предвыборный штаб и начал собирать базу сторонников. Он также планировал избираться по Мытищинскому одномандатному округу № 123.
В 2024 году, после отказа в регистрации на президентских выборах, Надеждин представил свою «Предвыборную платформу», целью которой была поддержка идеологически близких кандидатов на региональных сентябрьских выборах. Он обещал методическую, юридическую и финансовую помощь, а также поддержку в сборе подписей и наблюдении за подсчетом голосов, чтобы помочь людям «с определенной системой ценностей» попасть в региональные парламенты и вырастить будущих политиков для выборов в Госдуму-2026.