Борис Надеждин выдвинулся в Госдуму

Бывший депутат Госдумы и экс-кандидат в президенты РФ Борис Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Думу по Мытищинскому одномандатному округу Подмосковья. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Надеждин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Борис Надеждин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ждем разрешения избиркома на открытие избирательного счета,— написал господин Надеждин.— После открытия избирательного счета, пополнения счета, оплаты со счета и затем изготовления подписных листов можно начинать собирать подписи. Надеюсь, на днях начнем!»

Мытищинский округ №123 появился в Московской области в результате недавней перенарезки округов. Он включает городские округа Мытищи, Королев и Долгопрудный с общей численностью избирателей около 465 тыс. человек. Борис Надеждин баллотируется в качестве самовыдвиженца.

Господин Надеждин в 1999–2003 годах был депутатом Госдумы от «Союза правых сил», а в 2019 году, будучи беспартийным, избрался в городской совет Долгопрудного от партии «Справедливая Россия». В 2024 году партия «Гражданская платформа» выдвинула Бориса Надеждина в президенты РФ, но Центризбирком отказал ему в регистрации из-за чрезмерной доли брака в собранных в его поддержку подписях избирателей.

В 2025 год суд признал господина Надеждина банкротом. Это не является препятствием для его участия в выборах, однако политик не сможет воспользоваться возможностью дистанционного открытия избирательного счета, впервые появившейся у кандидатов на выборах в Госдуму-2026.

Анастасия Корня