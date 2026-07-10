Лимит в 20 литров бензина ввели на заправках ВТК в Воронежской области

Воронежская топливная компания (ВТК) установила на своих АЗС лимит на продажу бензина. Приобрести можно 20 литров на один автомобиль. Информацию «Ъ-Черноземье» подтвердили на горячей линии компании. При этом оператор отметила, что подобных ограничений по дизельному топливу нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Федеральные топливные сети ввели в регионе лимиты на отпуск топлива, включая дизель, около трех недель назад, в последней декаде июня. В частности, на АЗС «Лукойла» продают максимум 20 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. На заправках АО «Воронежнефтепродукт» («Роснефть) и сети «Татнефть» можно приобрести 30 литров бензина за один раз. В канистры топливо не отпускают.

По данным региональных властей, на вечер четверга, 9 июля, в Воронежской области сохранялась «напряженная ситуация с наличием популярных марок бензина». При этом доступность отдельных видов топлива на АЗС меняется в течение суток по мере поступления новых партий.

«По информации крупнейших операторов АЗС, основные сложности связаны с высоким спросом и логистикой. Большинство компаний ожидают новые поставки в ближайшие дни»,— заявили в облправительстве.



Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что жителям Воронежской области доступен ряд цифровых сервисов для поиска заправок, на которых в данный момент есть топливо.

Денис Данилов