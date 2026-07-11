«Земля будущего станет технологически модифицированной планетой»
Павел Селезнев
Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ, д. п. н.
Фото: из личного архива
Глобальное потепление — системная угроза: в обозримой перспективе человечество столкнется с увеличением частоты экстремальных погодных явлений, повышением уровня океана и деградацией сложившихся экосистем из-за эмиссии парниковых газов. Но предлагаемые методы противодействия потеплению также несут существенные риски, ставя под сомнение как минимум возможность обеспечить продовольственную безопасность и сохранность базовой инфраструктуры. Форсированный отказ от углеводородов и радикальная декарбонизация способны спровоцировать «энергетический голод», резкий рост стоимости жизни и коллапс энергоемких отраслей. Неконтролируемое потепление физически уничтожает среду обитания человечества, но непродуманная климатическая политика разрушает глобальную экономику, в том числе лишая человечество ресурсов для адаптации к наблюдаемым изменениям.
Способность человечества управлять этими процессами ограничена инерцией климатической системы. Даже полное мгновенное прекращение антропогенных выбросов не остановит рост температур сразу. Прямое вмешательство в природные процессы, известное как геоинженерия, включает распыление стратосферных аэрозолей для отражения солнечного света или искусственное изменение альбедо облаков — но большинство исследователей считают подобные методы критически опасными. Локальное изменение радиационного баланса неизбежно нарушит режимы выпадения осадков, провоцируя засухи в одних регионах и катастрофические наводнения в других.
Практическая корректировка климата пока сводится к масштабированию технологий улавливания углерода и расширению площадей лесов.
Глобальная турбулентность трансформирует стратегии энергоперехода. Он, вероятно, будет носить нелинейный характер. Глобальные цепочки поставок редкоземельных металлов, необходимых для производства аккумуляторов и солнечных панелей, регулярно прерываются. Наряду с иными факторами, порождающими краткосрочные шоки, это заставляет правительства временно возвращаться к традиционным источникам энергии. В то же время инвесторы концентрируются на проектах по развитию доказавших свою жизнеспособность технологий, связанных, например, с атомной генерацией нового поколения и инфраструктурой водородного топлива.
Пессимистический сценарий предполагает повышение глобальной температуры на 4–5 градусов: это может привести к частичной непригодности экваториальных широт для жизни, массовой миграции и затоплению прибрежных мегаполисов. Оптимисты настаивают на возможности сохранить биосферу в состоянии, близком к параметрам начала XXI века, но отмечают, что это потребует беспрецедентных технологических прорывов и колоссальных затрат.
Наиболее вероятен промежуточный сценарий. Государства начнут массово возводить защитные гидротехнические сооружения, применять методы генной инженерии для спасения сельскохозяйственных культур от экстремальных температур и планомерно переселять граждан из уязвимых прибрежных зон. Земля будущего станет технологически модифицированной планетой, жители которой будут вынуждены искусственно регулировать многие природные циклы ради поддержания хрупкого климатического баланса.