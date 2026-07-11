Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Земля будущего станет технологически модифицированной планетой»

Глобальное потепление — системная угроза: в обозримой перспективе человечество столкнется с увеличением частоты экстремальных погодных явлений, повышением уровня океана и деградацией сложившихся экосистем из-за эмиссии парниковых газов. Но предлагаемые методы противодействия потеплению также несут существенные риски, ставя под сомнение как минимум возможность обеспечить продовольственную безопасность и сохранность базовой инфраструктуры. Форсированный отказ от углеводородов и радикальная декарбонизация способны спровоцировать «энергетический голод», резкий рост стоимости жизни и коллапс энергоемких отраслей. Неконтролируемое потепление физически уничтожает среду обитания человечества, но непродуманная климатическая политика разрушает глобальную экономику, в том числе лишая человечество ресурсов для адаптации к наблюдаемым изменениям.

Способность человечества управлять этими процессами ограничена инерцией климатической системы. Даже полное мгновенное прекращение антропогенных выбросов не остановит рост температур сразу. Прямое вмешательство в природные процессы, известное как геоинженерия, включает распыление стратосферных аэрозолей для отражения солнечного света или искусственное изменение альбедо облаков — но большинство исследователей считают подобные методы критически опасными. Локальное изменение радиационного баланса неизбежно нарушит режимы выпадения осадков, провоцируя засухи в одних регионах и катастрофические наводнения в других.

Практическая корректировка климата пока сводится к масштабированию технологий улавливания углерода и расширению площадей лесов.



Глобальная турбулентность трансформирует стратегии энергоперехода. Он, вероятно, будет носить нелинейный характер. Глобальные цепочки поставок редкоземельных металлов, необходимых для производства аккумуляторов и солнечных панелей, регулярно прерываются. Наряду с иными факторами, порождающими краткосрочные шоки, это заставляет правительства временно возвращаться к традиционным источникам энергии. В то же время инвесторы концентрируются на проектах по развитию доказавших свою жизнеспособность технологий, связанных, например, с атомной генерацией нового поколения и инфраструктурой водородного топлива.

Пессимистический сценарий предполагает повышение глобальной температуры на 4–5 градусов: это может привести к частичной непригодности экваториальных широт для жизни, массовой миграции и затоплению прибрежных мегаполисов. Оптимисты настаивают на возможности сохранить биосферу в состоянии, близком к параметрам начала XXI века, но отмечают, что это потребует беспрецедентных технологических прорывов и колоссальных затрат.

Наиболее вероятен промежуточный сценарий. Государства начнут массово возводить защитные гидротехнические сооружения, применять методы генной инженерии для спасения сельскохозяйственных культур от экстремальных температур и планомерно переселять граждан из уязвимых прибрежных зон. Земля будущего станет технологически модифицированной планетой, жители которой будут вынуждены искусственно регулировать многие природные циклы ради поддержания хрупкого климатического баланса.

Картина дня

Вся лента

Вся лента
Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд