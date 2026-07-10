Деды записали

Группа The Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом «Foreign Tongues». Парад приглашенных гостей, друзей-звезд, можно было бы принять за спасательный PR-круг, если бы не высочайшее качество новых песен Мика Джаггера, Кита Ричардса и Ронни Вуда, считает Игорь Гаврилов.

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«Я понял, что Полу в жизни действительно не хватает игры в группе. Он радуется самому факту пребывания в этом контексте. Так что, если у нас появятся новые песни, я дам тебе знать, Пол». Это говорит гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс в интервью Зейну Лоу для Apple Music. «The Rolling Stones требуется басист и барабанщик, The Beatles — певец и гитарист. Им стоит объединиться» — этой фанатской шутке уже не один год, и Ричардс явно в курсе.

До недавнего времени представить себе такой квартет — Мик Джаггер, Кит Ричардс, Пол Маккартни, Ринго Старр — было невозможно. Но вот уже во втором альбоме The Rolling Stones подряд появляется Пол Маккартни.

Помимо Пола Маккартни в выходных данных «Foreign Tongues» — Роберт Смит (The Cure) с гитарой в песне «Divine Intervention» и на бэк-вокале в «Never Wanna Lose You». Гитары в «Divine Intervention» действительно звучат божественно, но это все же заслуга Кита Ричардса и Ронни Вуда, а Смит прекрасно вписался в их компанию. И важно даже не то, какую ноту кто сыграл, а то, как из одного остроконечного гитарного риффа вырастает неостановимый, сметающий все на своем пути рок-н-ролл.

Роль Роберта Смита в альбоме чуть побольше, чем у Бруно Марса. Поп-звезда играет на каубелле, «коровьем колокольчике», в «Never Wanna Lose You», и в отличие от Смита ему здесь даже не дали спеть. Можно, конечно, превратить обсуждение их ролей в разговор о пиаре, который необходим рок-ветеранам. Но песня с ее ритмической припрыжкой, свободным Rhodes piano Стива Уинвуда и хором пожилых сорванцов на втором плане настолько сильна и свежа сама по себе, что для приглашенных артистов это участие — вне всяких сомнений абсолютный музыкантский кайф, удовольствие от участия в чистом ритм-энд-блюзовом джеме.

Свидетельство молодости The Rolling Stones — кавер-версия песни Эми Уайнхаус «You Know I’m No Good».

Группа, играющая на сцене более 60 лет, создала множество песен, бесконечно переигрываемых поколениями музыкантов, а сама если и берется за чужое, то только за старые черные блюзы. И вот — уважительный поклон самой яркой артистке, которую их город подарил миру в XXI веке. Это искра, бегущая между двумя гениями, это истошное, спорящее с возрастом соло Мика Джаггера на губной гармошке и его голос с легким старческим хрипом. Но это только здесь. В «Jealous Lover» он выдает свой фирменный плаксивый фальцет в духе «Fool To Cry», «Emotional Rescue» и «Miss You». Всё на месте.

В «Hit Me In The Head» использована последняя барабанная партия, записанная ушедшим из жизни в 2021 году Чарли Уоттсом. Все остальные партии ударных сыграл заменивший его сессионный музыкант Стив Джордан. В отличие от предыдущего альбома «Hackney Diamonds» (2023) он смог достоверно симулировать присутствие Чарли Уоттса в студии — например, в упомянутом треке «Divine Intervention». Эту характерную барабанную «сбивку» в начале песни Чарли Уоттс не сыграл и даже не придумал, но, если бы не он, этот характерный перестук не появился бы на свет. Это и есть контекст пребывания в группе, о котором говорил Кит Ричардс. Когда ты умер пять лет назад и все равно остаешься в строю.

Песня «Coloured In You», в которой сыграл Пол Маккартни, стоит в одном ряду с лучшими лирическими номерами The Rolling Stones.

Многословный в этой песне Джаггер в куплетах буквально рвет на себе рубашку, но припев — это мелодическая вершина альбома, и это явно оценил великий мелодист Маккартни.

Здравствующие участники The Beatles и The Rolling Stones никогда не объединятся. Но им достаточно просто быть на этой планете, дополняя друг друга. Есть подозрение, что Эндрю Уотт, продюсировавший как «Foreign Tongues», так и недавний альбом Пола Маккартни «The Boys of Dungeon Lane», видел две пластинки как в высшем смысле единую картину. И если альбом «Hackney Diamonds», также спродюсированный Уоттом, оставлял ощущение искусственной работы, выпущенной для поддержки роллинговского бренда, то «Foreign Tongues» — идеальный рок-альбом, возможно, лучший в XXI веке вообще. И все потому, что The Rolling Stones — все еще группа.

Игорь Гаврилов