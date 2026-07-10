Энтони Хопкинс выпустит альбом написанной им классической музыки

Актер и обладатель премии «Оскар» Энтони Хопкинс анонсировал выход своего альбома оркестровых произведений Life is a Dream. В него вошли композиции, которые 88-летний сэр Энтони написал в последние 60 лет. Об этом пишет Variety.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Хопкинс

Фото: Mike Blake / Reuters Энтони Хопкинс

Фото: Mike Blake / Reuters

Вошедшие в альбом композиции записал лондонский симфонический оркестр «Филармония» под управлением Густаво Дудамеля при участии виолончелиста Грегорио Ньето и пианиста Серхио Тьемпо. Альбом будет выпущен 21 августа лейблом Decca Classics. Первую композицию из этого альбома «Bracken Road» актер представил сегодня, 10 июля. Ее можно послушать на стриминговых платформах.

Комментируя это событие, актер пояснил, что музыка была его «первым устремлением, первой мечтой». «Я сочиняю музыку всю жизнь. Некоторые из этих произведений живут со мной десятилетиями, и я продолжаю к ним возвращаться», — сказал он. Композиция «Bracken Road», по его словам, была навеяна детскими воспоминаниями о Маргаме в Южном Уэльсе, и это «музыкальный портрет улиц, лужаек, полей и гор, окружавших дом», где его семья жила в 1940-х годах.

В Decca Classics отметили, что Энтони Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет, а в подростковом возрасте сочинял музыку для пьес. В 2011 году нидерландский скрипач и дирижёр Андре Рье выпустил альбом, в который вошел вальс, написанный Энтони Хопкинсом в 1964 году. В 2012 году вышел альбом «Composer» с произведениями актера, записанный Симфоническим оркестром города Бирмингема.

Алена Миклашевская