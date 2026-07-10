Международный футбольный профсоюз сдал последний иск

Один из главных конфликтов в мировом футболе — между Международной федерацией футбола и Международной ассоциацией профессиональных футболистов (FIFPro) — сошел на нет. Профсоюз, стоявший во главе борьбы против «авторитарного» управления сегментом со стороны FIFA, отозвал все юридические претензии к ней. Взамен федерация согласилась учредить платформу для совместного с FIFPro и другими недовольными ее стратегией участниками рынка обсуждения острых тем. На ней будут обсуждаться вопросы его функционирования, связанные, в частности, с календарем и трансферной системой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Keystone / Steffen Schmidt / AP Фото: Keystone / Steffen Schmidt / AP

Международная ассоциация профессиональных футболистов опубликовала заявление своего европейского подразделения — FIFPro Europe. В нем информируется о том, что эта структура, а также входящие в ее состав национальные профсоюзы отказываются от поддержки коллективного иска в суд Нидерландов, подготовку которого в августе прошлого года инициировал фонд Justice for Players. Он стремился взыскать с Международной федерации футбола сумму не менее €1 млрд, потерянную, по его мнению, футболистами из-за «незаконных» правил FIFA.

На самом деле эта новость — довольно примечательное событие. Она поставила точку в одном из главных конфликтов в современном футболе, который в какой-то момент, учитывая накал страстей, даже стали называть настоящей войной. Речь о конфликте между всемирным футбольным профсоюзом и головной футбольной структурой, продлившемся несколько лет.

FIFPro, союзниками которой стали многие известные игроки, тренеры и некоторые крупные профессиональные объединения, давно предъявляла претензии к FIFA, связанные с ее «авторитарным» и «волюнтаристским» управлением сегментом.

Основное недовольство профсоюза вызывало постоянное уплотнение международного календаря, а также никуда не исчезающий контроль со стороны федерации над карьерами футболистов с помощью трансферной системы. Претензии в конце концов оформились в чрезвычайно громкие юридические процессы. В позапрошлом году бывший французский футболист Лассана Диарра при помощи FIFPro оспорил в Европейском суде правомерность трансферных правил FIFA, блокирующих, например, переходы из клуба в клуб в случае отказа спортсмена от выплаты неустойки за досрочный разрыв контракта.

А сам профсоюз подал жалобу в Еврокомиссию на действия головной футбольной структуры, обвиняя ее в монополизации рынка и нарушении базовых принципов Евросоюза — таких как принцип свободного перемещения рабочей силы. Прошлогодний голландский иск продолжил неприятный для FIFA тренд. А к тому моменту, когда началась подготовка к очередному процессу, ее отношения с FIFPro накалились до такой степени, что стороны принялись обмениваться публичными упреками в шантаже и коррупции.

Оказалось, что сойти на нет острейший, казалось, конфликт может очень быстро, в течение считаных недель. В действительности то, что от него вскоре не останется и следа, стало ясно еще в июне. Старт чемпионата мира в Северной Америке, радикальное расширение формата которого вызвало в свое время вспышку гнева членов FIFPro, практически совпал с неожиданным заключением непримиримыми вроде бы врагами Меморандума о взаимопонимании. Сейчас к нему присоединилось и основное региональное подразделение профсоюза.

Меморандум предусматривает отзыв FIFPro всех ее судебных претензий в обмен на уступки, которые ассоциация приравняла к кардинальным и «историческим» изменениям «футбольного ландшафта» в соответствии с ее требованиями.

В действительности они сводятся к согласию FIFA включить представителей профсоюза во все свои руководящие органы, в том числе ключевой исполнительный орган — совет FIFA, пусть с совещательным голосом, а также учреждению Платформы глобального социального диалога (GSDP). На ней все участники рынка — клубы, игроки, региональные организации и, естественно, профсоюзы различного уровня — должны обсуждать наиболее актуальные вопросы, совместно вырабатывая решения по ним. В список включены трансферная система, календарь, стандарты охраны здоровья футболистов, их материальное благополучие. Администрировать платформу и «председательствовать» в ней, как сказано в меморандуме, будет FIFA, чей ранг ведущего регулятора после ее внедрения, похоже, нисколько не пострадает.

Алексей Доспехов