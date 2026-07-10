Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин назначил послов в Катаре и на Сейшелах

Артем Кожин назначен послом России в Катаре, Кирилл Соколов-Щербаков — на Сейшельских Островах. Указы подписал президент Владимир Путин.

Артем Кожин

Артем Кожин

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Артем Кожин

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Господин Кожин работал советником российского посольства в Великобритании, заместителем директора департамента информации и печати МИД России, а последние пять лет возглавлял посольство на Сейшелах. На этой должности его сменил Кирилл Соколов-Щербаков, который ранее возглавлял консульский отдел в посольстве в Лондоне.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд