Путин назначил послов в Катаре и на Сейшелах

Артем Кожин назначен послом России в Катаре, Кирилл Соколов-Щербаков — на Сейшельских Островах. Указы подписал президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Кожин

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Артем Кожин

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Господин Кожин работал советником российского посольства в Великобритании, заместителем директора департамента информации и печати МИД России, а последние пять лет возглавлял посольство на Сейшелах. На этой должности его сменил Кирилл Соколов-Щербаков, который ранее возглавлял консульский отдел в посольстве в Лондоне.