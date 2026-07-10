Мосбиржа с 14 июля увеличит время торгов на срочном рынке в будни
Торги на срочном рынке Московской биржи (MOEX: MOEX) с 14 июля будут длиться 17 часов вместо прежних 15-ти — с 6:50 до 23:50, сообщила пресс-служба площадки. Теперь аукцион открытия будет проходить с 6:50 до 7:00, а вечерняя торговая сессия — с 19:00 до 23:50.
В утреннюю сессию инвесторы смогут заключать сделки со всеми инструментами, кроме опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов будут действовать ценовые границы +/-3% от показателя в конце предыдущего торгового дня (23:50). Сессии выходного дня на Мосбирже состоятся в том же диапазоне — с 9:50 до 19:00.
В период с марта 2021 года до февраля 2022 года Мосбиржа уже проводила утренние сессии на срочном рынке с 7:00. После их приостановки на фоне обвала котировок, эти утренние торги были возобновлены в сентябре 2022 года, но начинались с 9:00. В июне 2024 года, после введения санкций США против Мосбиржи, утреннюю сессию на срочном рынке вновь отменили, а торги начинались с 9:50. При этом Минфин США выдал лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей до 13 августа 2024 года.
Решение об увеличении времени торгов, в том числе возобновление ранних утренних сессий, продиктовано запросами от участников торгов. Ранее площадка уже увеличивала время торгов ОФЗ с 22 сентября. Расширение времени торгов также рассматривалось в конце 2024 года, когда Московская биржа заявляла о намерении вернуться к утренней сессии с 7:00, возможно, в начале 2025 года. Эти меры направлены на повышение ликвидности и активности на рынке. Доля физических лиц на срочном рынке уже превышает 60%, а общий объем торгов за 2023 год значительно вырос, например объем торгов на срочном рынке увеличился на 18,1% во втором квартале 2023 года.