«Prada Galleria сложно назвать просто флагманским магазином»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Prada Фото: Prada

Недавно в «Стиле» я рассказывала о новом монструозных размеров Maison Hermes на Нью-Бонд-стрит в Лондоне. Но не Hermrs единым. В сентябре в самом сердце Милана откроется Prada Galleria, пространство, которое сложно назвать просто флагманским магазином. Скорее, это целая вселенная Prada, разместившаяся в исторической Galleria Vittorio Emanuele II, там, где в 1913 году появился первый бутик бренда.

Под одной крышей объединят женский и мужской бутики, историческое кафе Marchesi 1824, пространство Fondazione Prada Osservatorio, закрытый салон для частных клиентов, а также Pradasphere, постоянно обновляющуюся выставку, посвященную более чем 100-летней истории и будущему модного дома.

Женский и мужской магазины соединит новый подземный переход, а над Prada Uomo разместятся этажи для private shopping, высокой ювелирной коллекции, мероприятий и выставочных проектов.

Анна Минакова