Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hermes Фото: Hermes

19 июня для публики открылся шестой в мире Maison Hermes — новый флагман бренда на New Bond Street. До этого подобный статус имели лишь несколько магазинов: Париж, Нью-Йорк, Токио, Сеул и Шанхай. Теперь на карту добавился и Лондон. Как язвительно замечает Vanity Fair, открытие такого проекта сегодня выглядит почти вызывающе на фоне продолжающегося кризиса индустрии роскоши. Пока многие бренды сокращают инвестиции, оптимизируют сети и пересматривают планы развития, Hermes открывает не просто магазин, а огромный «дом» площадью около 2 тыс. кв. м.

Новый Maison объединил шесть исторических зданий XVIII века на New Bond Street. Внутри — пять этажей и 55 различных помещений, каждое со своим характером и атмосферой. Вместо единого торгового пространства архитекторы сознательно сохранили ощущение путешествия из комнаты в комнату, где меняются материалы, пропорции и настроение.

Проект разрабатывала студия RDAI под руководством Дени Монтеля — многолетнего архитектора Hermes. В интерьерах использованы дерево, соломенная маркетри, медь с патиной, конский волос и другие ремесленные материалы. Впрочем, Hermes никогда не славился стремлением мыслить квартальными отчетами. По данным компании, работа над проектом началась еще в 2009 году. От идеи до открытия прошло почти 17 лет — срок, который сегодня кажется почти таким же невероятным, как и сам новый Maison.

Анна Минакова