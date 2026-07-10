В Испании сержанта ВМС лишили доступа к гостайне из-за скрытого российского паспорта

Национальный суд Испании оставил в силе решение Национального разведывательного центра (НРЦ) страны о лишении сержанта ВМС Испании украинского происхождения доступа к секретной информации, сообщает El Pais. Руководство центра отозвало доступ из-за сокрытия военнослужащим брака с россиянкой и получения гражданства РФ.

Военный специалист по радиоэлектронной борьбе проходил службу на подводной лодке ВМС Испании, имеющей доступ к секретным данным,— С-70 «Галерна». Разведцентр отозвал допуск в феврале прошлого года из-за «конфликта интересов» и «неприемлемых рисков для защиты секретной информации». Военнослужащий в декабре 2023 года женился на гражданке России в Турции. Как утверждало НРЦ, военный скрыл брак, несмотря на обязанность информировать ведомство «о любых существенных изменениях в личных обстоятельствах».

Ведомство также узнало, что родившийся на Украине мужчина, позже получивший гражданство Испании, не сообщил о получении после 2014 года гражданства России. Кроме того, он вел страницы в соцсетях, где указывал свой род занятий. Эти факты, по мнению Разведцентра, делали мужчину «мишенью для российских спецслужб». В ходе допроса в НРЦ военнослужащий отметил, что в случае гипотетического конфликта Испании и России он попросит в нем не участвовать.

После отзыва допуска военный обратился в суд. Он заявил об отсутствии рисков для секретной информации, с которой он работал на подлодке. На допросе на него оказывали давление. Кроме того, по словам мужчины, он сообщал о браке одному из своих командиров. Пара зарегистрировала брак в Испании в апреле 2025 года. С началом судебного процесса он также вышел из российского гражданства.

Национальный суд ходатайство отклонил, постановив, что Разведцентр не вышел за пределы своих полномочий. Он также указал на «сомнения в преданности сержанта Испании» и его «пророссийские настроения». Адвокат военнослужащего заявил, что тот обжалует решение в Верховном суде.