Липецкое отделение Сбербанка возглавил Михаил Архипов

Управляющим Липецким отделением Сбербанка назначен Михаил Архипов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка (ЦЧБ) Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Архипов

Фото: пресс-служба Центрально-Черноземного банка Сбербанка Михаил Архипов

Фото: пресс-служба Центрально-Черноземного банка Сбербанка

С 2021 года пост главы Липецкого отделения Сбербанка занимал Алексей Колчин. Господин Колчин продолжил карьеру вне Сбера, пояснили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе банка.

Михаил Архипов работает в Сбере с 2016 года. Карьеру он начал в подразделении аудита, где занимался оценкой качества кредитного портфеля, пройдя путь от специалиста до руководителя. Затем господин Архипов возглавлял штаб председателя ЦЧБ. С 2025-го в должности советника председателя курировал вопросы цифровой и ИИ-трансформации регионов Черноземья, в том числе участвовал во внедрении платформы Process Mining в правительстве Липецкой области и ИИ-сервисов для различных министерств Воронежской области.

Председатель ЦЧБ Александр Абрамкин рассказал «Ъ-Черноземье», что созданные под руководством Михаила Архипова решения «показали свою эффективность на практике и были отмечены на федеральном уровне». «Уверен, что глубокое понимание потребностей партнеров, умение выстраивать эффективные бизнес-процессы — хороший фундамент для новой задачи»,— сказал господин Абрамкин.

«Мне особенно отрадно видеть во главе нашего регионального Сбера профессионала, для которого вопросы цифровизации — не абстрактная теория, а глубокая практическая экспертиза»,— добавил вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов.

В середине недели «Ъ-Черноземье» также сообщал о смене управляющего в Белгородском отделении Сбербанка — его руководителем стал Иван Стукалов. Предыдущий глава филиала Евгений Поливаев был назначен на пост зампреда ЦЧБ по работе с проблемными активами.

Егор Якимов