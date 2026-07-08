Зампредом черноземного Сбербанка по проблемным активам стал Евгений Поливаев

Экс-управляющий Белгородского отделения Сбербанка Евгений Поливаев был назначен на пост заместителя председателя Центрально-Черноземного банка Сбера. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Поливаев

Фото: пресс-служба Центрально-Черноземного банка Сбербанка Евгений Поливаев

Фото: пресс-служба Центрально-Черноземного банка Сбербанка

Господин Поливаев будет руководить блоком по работе с проблемными активами и правовыми вопросами. До него, с марта 2018 года, этот блок курировал Михаил Белоусов. Он продолжит работу в направлении проблемных активов в Белгородском отделении, пояснили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе банка.

Евгений Поливаев окончил Воронежский аграрный университет имени Глинки по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», а также прошел программу обучения «Сбербанк 500». Начал карьеру в Сбере в 2000 году. В июне 2013 года возглавил Липецкое отделение. С 2019 года занимал должность управляющего Белгородским отделением. Под руководством господина Поливаева, в частности, в Белгороде был открыт кампус школы цифровых технологий от Сбера «Школа 21» и внедрен проект «Безопасный город». Является кандидатом экономических наук. Женат, воспитывает двух детей.

«Убежден, что, возглавив блок "проблемные активы и правовые вопросы", Евгений Поливаев вместе с командой продолжит реализацию стратегически значимых проектов, направленных на укрепление позиций банка, защиту интересов клиентов и развитие предпринимательской среды во всех регионах Черноземья»,— сказал председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что пост управляющего Белгородского отделения Сбербанка занял Иван Стукалов.

Егор Якимов