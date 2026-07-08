Белгородское отделение Сбербанка возглавил Иван Стукалов

Управляющим Белгородским отделением Сбербанка назначен Иван Стукалов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Стукалов

Фото: пресс-служба Центрально-Черноземного банка Сбербанка Иван Стукалов

Фото: пресс-служба Центрально-Черноземного банка Сбербанка

Иван Стукалов родился в Белгороде, окончил Белгородский государственный технологический университет имени Шухова. Карьеру в Сбере начал в 2015 году, возглавив управление продаж крупному и среднему бизнесу аппарата Белгородского отделения. В 2019 году перешел в Орловское отделение на позицию заместителя управляющего. В 2022 году вернулся в Белгородское отделение в роли заместителя управляющего по корпоративному блоку.

До господина Стукалова, с мая 2019 года, должность управляющего Белгородского отделения банка занимал Евгений Поливаев, ранее возглавлявший Липецкое отделение Сбербанка.

«На новой должности Иван Стукалов продолжит фокусироваться на развитии всех сегментов бизнеса, укреплении позиций отделения и поддержке экономики области»,— отметил председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин.

В конце марта «Ъ-Черноземье» также сообщал, что экс-зампред черноземного Сбербанка Антон Каменев возглавил «Агрополис Сабурово».

Егор Якимов