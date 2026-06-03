Орловские власти ищут банки для двух кредитов на 335 млн рублей

Администрации Орла и орловского Мценска объявили два электронных аукциона на право предоставления невозобновляемых кредитных линий с лимитами на 315 млн и 30 млн руб. соответственно. Совокупная начальная цена контрактов составляет 58,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из документов следует, что кредитную линию для Орла за 53,6 млн руб. требуется открыть на год с фиксированной процентной ставкой. Банк должен перечислить средства в течение двух дней после обращения заказчика — они предназначены для покрытия дефицита бюджета и расчетов по муниципальным долгам. Для администрации Мценска условия аналогичны, за исключением срока выдачи: по контракту деньги обязаны поступить через три дня. Соглашение с ней предлагается заключить за 5,1 млн руб.

Заявки на участие в аукционе для предоставления кредита Орлу принимаются до 24 июня, итоги планируют подвести 26-го. Для Мценска претендентов на победу в торгах определят 11 июня, подрядчика — 16-го.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что Старооскольский городской округ Белгородской области ищет банк для кредита на 640 млн руб. Начальная цена контракта составляла 217,5 млн руб. По данным портала госзакупок, победителем торгов стал Сбербанк, соглашение с которым заключили за 211,6 млн руб. В рамках аукциона он опередил другого конкурента, имя которого не разглашается, с аналогичным ценовым предложением.

Кабира Гасанова