17-летняя девушка погибла во время празднования победы сборной Франции на ЧМ

Девочка-подросток погибла в ходе празднования победы сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщает газета La Voix du Nord. Ей было 17 лет.

Инцидент произошел в коммуне Онуа-Эмери. Во время праздничных гуляний девушка поднялась на тягач грузовика позади кабины водителя. При повороте на круговой развязке она сорвалась и попала под колеса.

По данным источника, водитель грузовика был задержан. Ведется расследование для выяснения обстоятельств трагедии. Отмечается, что несколько свидетелей несчастного случая были доставлены в больницу в состоянии шока.

В четвертьфинале сборная Франции со счетом 2:0 победила марокканцев. Следующим соперником команды станет победитель матча между испанцами и бельгийцами.

Таисия Орлова