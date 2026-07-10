17-летняя девушка погибла во время празднования победы сборной Франции на ЧМ
Девочка-подросток погибла в ходе празднования победы сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщает газета La Voix du Nord. Ей было 17 лет.
Инцидент произошел в коммуне Онуа-Эмери. Во время праздничных гуляний девушка поднялась на тягач грузовика позади кабины водителя. При повороте на круговой развязке она сорвалась и попала под колеса.
По данным источника, водитель грузовика был задержан. Ведется расследование для выяснения обстоятельств трагедии. Отмечается, что несколько свидетелей несчастного случая были доставлены в больницу в состоянии шока.
В четвертьфинале сборная Франции со счетом 2:0 победила марокканцев. Следующим соперником команды станет победитель матча между испанцами и бельгийцами.
Подобные смертельные инциденты во время празднований футбольных побед не единичны. Так, в июне 2025 года в ночь на воскресенье по Франции прокатилась волна беспорядков после победы ПСЖ в Лиге чемпионов, в результате чего погибли два человека, включая 17-летнего юношу.
В июле 2026 года в Мексике четыре человека погибли во время массовых празднований в честь победы национальной сборной на Чемпионате мира. Причиной смерти трех из них стало удушье, ещё один мужчина скончался в больнице от остановки сердца после эпилептического припадка. Также в Аргентине болельщик погиб от удара камнем по голове во время празднования победы сборной над Египтом на Чемпионате мира 2026 года.