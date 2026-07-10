Суд арестовал имущество семьи покойного владельца «Стройсвязьурал 1»

Арбитражный суд Челябинской области арестовал деньги и имущество Ольги и Артема Никитиных на общую сумму 221,7 млн руб. по ходатайству Оскара Никитина-Паркера. Решение принято в рамках дела о признании недействительными сделок между ответчиками и ООО «Стройсвязьурал 1». Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда.

По данным публикации, у Ольги Никитиной арестовано 152 млн руб., а у Артема Никитина — 69 млн руб. Однако суд не стал обременять ежемесячную заработную плату и иные доходы ответчиков в размере прожиточного минимума.

В январе этого года Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление Оскара Никитина-Паркера к нынешним совладельцам компании «Стройсвязьурал 1», детям покойного основателя организации Артура Никитина. Он просит признать недействительными займы, которые выдавались «Стройсвязьуралом 1» Ольге и Артему Никитиным, после чего вернуть деньги.

В суде также есть иски Оскара Никитина-Парера и Артема Никитина к компании «Стройсвязьурал 1». Первый истец пытается взыскать с организации 144,6 млн руб., а второй требует 159 млн руб.

Ольга Воробьева