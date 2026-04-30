Сын покойного владельца «Стройсвязьурал1» требует с компании 144,6 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск Оскара Никитина-Паркера, сына покойного бизнесмена Артура Никитина, к компании отца «Стройсвязьурал1». Он требует с организации 144,6 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Оскар Никитин-Паркер в лице законного представителя Весталии Паркер хочет взыскать с компании стоимость доли в уставном капитале в ориентировочном размере 143 млн руб. и проценты за пользование чужими средствами в размере 1,6 млн руб. Кроме того, он просит запросить у организации произведенный оценщиком расчет действительной стоимости доли истца и представить доказательства выплаты. Предварительное судебное заседание назначено на 4 июня 2026 года.

Также господин Никитин-Паркер подал заявление о принятии обеспечительных мер. Он просит запретить управлению Росреестра по Санкт-Петербургу осуществлять регистрационные действия с ТРК «Питерлэнд», связанные с отчуждением и обременением правами третьих лиц. Комплекс принадлежит «Стройсвязьурал1». Заседание по рассмотрению заявления назначено на 6 июня.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в январе этого года Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление Оскара Никитина-Паркера к нынешним совладельцам компании «Стройсвязьурал 1». Он просит средства, выданные им в качестве займов, вернуть в организацию.

Виталина Ярховска