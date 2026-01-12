Экс-директор «Стройсвязьурал 1» намерен взыскать с компании 159 млн рублей

Бывший директор и совладелец челябинского ООО «Стройсвязьурал 1», сын умершего бизнесмена Артура Никитина Артем Никитин направил в суд иск о взыскании с компании 159,3 млн руб. Заявление оставлено без движения до 12 февраля, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

Иск поступил 30 декабря. Артем Никитин просит взыскать действительную стоимость доли в компании. В течение месяца заявитель должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.

До 2023 года основным владельцем ООО «Стройсвязьурал 1» был челябинский бизнесмен Артур Никитин. В августе 2023-го появилась информация о смерти предпринимателя в Германии. По данным «СПАРК Интерфакс», сегодня 58,64% доли в уставном капитале принадлежит сыну умершего бизнесмена Артуру Никитину, 12,36% — дочери Анастасии Никитиной, 3,19% — второй дочери Елизавете Никитиной. Еще 24,73% владеет само ООО «Стройсвязьурал 1», 1,06% — Ксения Кияшева.

Артем Никитин был совладельцем ООО «Стройсвязьурал 1» в 2009-2025 годах. В разное время ему принадлежало от 0,7% до 60,8% доли в уставном капитале. С сентября 2024 года Артем Никитин владел долей 13,03%, перешедшей в сентябре прошлого года ООО «Стройсвязьурал 1». С февраля 2022 года по май 2025-го Артем Никитин был директором компании.

Семье умершего предпринимателя также принадлежат торговые комплексы «Никитинский» и «Синегорье».