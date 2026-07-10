Силы ПВО сбили почти 5 тыс. дронов ВСУ за неделю

Российские средства ПВО сбили 72 авиационные бомбы, 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 4,9 тыс. беспилотников вооруженных сил Украины за неделю. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, российские военнослужащие сбили за неделю четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire, 10 ракет «Фламинго» и три ракеты большой дальности «Нептун-МД». Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря, следует из пресс-релиза российского военного ведомства.

С 4 по 10 июля вооруженные силы России поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также места производства и хранения беспилотников ВСУ, добавили в российском Минобороны.