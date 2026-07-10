В первом полугодии в Воронежской области зарегистрировали 35 МКД

За первое полугодие 2026 года управление Росреестра по Воронежской области поставило на кадастровый учет 35 многоквартирных домов (МКД), включая все помещения и машино-места. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В частности, в первом квартале учтено 22 МКД, во втором — еще 13. Новостройки расположены в Воронеже, Нововоронеже, а также в Павловском, Россошанском, Бобровском, Новоусманском, Верхнехавском, Хохольском, Рамонском и Семилукском районах. Часть МКД строилась с привлечением средств дольщиков.

Крупнейшим из учтенных объектов во втором квартале стал 19-этажный (один из этажей — подземный) жилой дом на улице Ломоносова, 116 в Воронеже. В нем 482 квартиры, 248 нежилых помещений и 160 машино-мест.

За первые шесть месяцев 2025-го воронежское управление Росреестра поставило на кадастровый учет 77 МКД.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о сокращении предложения жилых комплексов премиум-класса на рынке недвижимости Черноземья. В 2025 году Воронеж вошел в число российских городов-миллионников, где такие проекты практически отсутствуют. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, последний подобный дом в городе был заявлен в 2024 году.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Квартиры без видов на будущее».

Кабира Гасанова