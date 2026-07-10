В первом полугодии в Воронежской области зарегистрировали 35 МКД
Во втором квартале на кадастровый учет поставили 13 воронежских многоэтажек
За первое полугодие 2026 года управление Росреестра по Воронежской области поставило на кадастровый учет 35 многоквартирных домов (МКД), включая все помещения и машино-места. Об этом сообщили в ведомстве.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В частности, в первом квартале учтено 22 МКД, во втором — еще 13. Новостройки расположены в Воронеже, Нововоронеже, а также в Павловском, Россошанском, Бобровском, Новоусманском, Верхнехавском, Хохольском, Рамонском и Семилукском районах. Часть МКД строилась с привлечением средств дольщиков.
Крупнейшим из учтенных объектов во втором квартале стал 19-этажный (один из этажей — подземный) жилой дом на улице Ломоносова, 116 в Воронеже. В нем 482 квартиры, 248 нежилых помещений и 160 машино-мест.
За первые шесть месяцев 2025-го воронежское управление Росреестра поставило на кадастровый учет 77 МКД.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о сокращении предложения жилых комплексов премиум-класса на рынке недвижимости Черноземья. В 2025 году Воронеж вошел в число российских городов-миллионников, где такие проекты практически отсутствуют. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, последний подобный дом в городе был заявлен в 2024 году.
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Квартиры без видов на будущее».