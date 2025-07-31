Воронежцы в первом полугодии чаще всего регистрировали земельные участки

За первое полугодие 2025 года управление Росреестра по Воронежской области поставило на кадастровый учет порядка 27 тыс. объектов недвижимости. Большая часть из них — земельные участки (11,4 тыс.). Об этом сообщили в ведомстве.

Также было зарегистрировано 5,7 тыс. зданий (77 объектов из них — многоквартирные дома), 8,6 тыс. помещений (почти 7 тыс. жилые), 737 сооружений, 686 машиномест.

Всего в управление поступило 183 тыс. заявлений на оформление недвижимости. Большая часть из них — 139,7 тыс. — на регистрацию прав, 32,9 тыс. — на кадастровый учет, 10,3 тыс. — на единую процедуру (кадастровый учет и регистрацию прав).

Количество зарегистрированных вещных (абсолютных) прав составило 125,2 тыс.: из них 50,9 тыс. — на земельные участки, 26,5 тыс. — на здания, 45,2 тыс. — на помещения, 1,8 тыс. — на сооружения и 815 — на машиноместа.

Зимой сообщалось, что в Воронежской области за время реализации закона о «гаражной амнистии» было зарегистрировано 1 898 земельных участков общей площадью 96,8 тыс. кв. м и 1 105 гаражей.

Ульяна Ларионова