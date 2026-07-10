Чемпионат мира создает эпизоды

«Норвежский тролль», Дэвид Бекхем в каждой второй рекламе и «тренерская команда» из Белого дома: до финала мундиаля осталось чуть больше недели, но он уже войдет в историю как один из самых мемных чемпионатов мира. Над чем смеются фанаты? И сколько стоят эмоции?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Martinez / Reuters Фото: Dylan Martinez / Reuters

Изначально, игроков мундиаля планировалось сделать более заметными с помощью цвета. Еще в 2024-м главным трендом текущего года признали неоновый розовый. В итоге почти каждый второй футболист на поле оказался в малиновых бутсах. Благо на выручку пришла фантазия интернет-пользователей. Один из громких мемов мундиаля — капитан французской сборной Килиана Мбаппе в генеральском кителе. Даже после дубля в ворота Сенегала с трибун развевался баннер с «Мбаппе-диктатором». Такие вещи только подогревают интерес к турниру, считает президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин:

«Интерес к чемпионату мира в России довольно низкий. Огромное количество моих знакомых футбольных болельщиков признаются, что ни одного матча не смотрели. Кроме того, надо учитывать, что для современного поколения важнее все эти коротенькие видео в соцсетях, мемы и всё прочее. Это более эффективный механизм для продвижения, чем федеральные каналы».

Завирусился внезапно и Дэвид Бекхем. Лучшего кандидата для рекламных коллабораций мундиаля не найти, подумали почти все крупные бренды, и в итоге он оказался лицом каждой второй рекламы. Скрыться от него не удалось никому, но для самих компаний это жирный минус, уверен продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:

«Конечно, это будет бить по эффективности бренда. Лучшие результаты покажут те, кто был первым, кто сделал что-то максимально креативное, или же те, кто попал в самый эмоциональный момент. То есть реклама крутилась, условно говоря, когда какой-то ключевой гол забили.

Здесь основная штука — создавать эмоции, какие-то забавные, интересные ассоциации. Тогда это будет работать, и можно вот эту "баннерную слепоту" перебивать».

Настоящей звездой этого ЧМ стал норвежец Эрлинг Холланд. В соцсетях и медиа — сотни хайлайтов, мемов, пародий и даже мультфильмов о футболисте с миллионами просмотров. При этом один из лучших форвардов мира смеется над собой вместе с болельщиками. Но одну только мемность в кассу не положишь, заметил эксперт в спортивном бизнесе, маркетинге и автор Telegram-канала «Про деньги в спорте» Андрей Симанович:

«Это абсолютно готовый коммерческий актив, он уже практически топ-звезда. Все текущие мемы делают его нужным, более человечным и близким к аудитории. Это также однозначно может использоваться в рекламе: и в кампаниях, и в роликах. Понятно, что если твой клуб подписан Adidas, то ты вряд ли будешь Nike продвигать. Но в среднем по больнице это не является каким-то камнем преткновения. В таких случаях речь чаще о том, чтобы бренды совпадали с образом спортсмена».

Чего не скажешь о другом кейсе внезапной народной любви — вратаре сборной Кабо-Верде Возиньи. После матча против Испании на «бабулю» в бутсах подписались больше 7 млн человек. А несколько клубов, в том числе «Интер Майами», стали изучать возможность подписания с ним контракта, продолжает Андрей Симанович:

«Известно, что через 30 минут после матча Испании с Кабо-Верде, когда еще не было какого-то особенного хайпа вокруг голкипера, его агенту поступил звонок с предложением сделки на $15 тыс. Речь шла о рекламе на китайскую аудиторию. На следующее утро агент ответил, что так как у Возиньи уже много запросов, стоимость составит $0,5 млн. То есть как 40-летний вратарь начал набирать миллионы подписчиков в соцсетях, расценки уже стали абсолютно другими».

Но окно возможностей у добрых голливудских историй небольшое, уверен футбольный функционер, экс-директор калининградской «Балтики» Тимур Лепсая:

«Ему 40 лет, то есть окончание карьеры уже должно было бы случиться. Может быть, не с точки зрения спортивного результата, а ради хайпа на год куда-то футболиста и позовут. Но его спортивная карьера никогда до этого не была великой, мягко говоря, и уже точно таковой не станет. Вероятно, он пока сам не понимает, что с этим вниманием делать. Но я думаю, спортсмен очень быстро наймет какого-нибудь рекламного менеджера, который этим займется».

Не обделили вниманием фанаты и Дональда Трампа, который и в этот раз взял судьбу американцев в свои руки. Ярче загорелась звезда и бразильского арбитра Вилтона Сампайо, который во время матча между ЮАР и Мексикой всех запутал своим ломаным английским. Но «Лет ми спик фром май харт» — это уже про вечное.

Екатерина Вихарева