Ударная война

Саммит НАТО окончательно оформил стратегию Запада по украинскому конфликту. После встреч в Анкаре союзники Киева сделали главную ставку на усиление ударов вглубь территории России, призванных нанести ей критический ущерб и принудить к миру. Глава МИД РФ Сергей Лавров был вынужден признать, что окно возможностей для переговоров с Западом по Украине полностью закрылось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На совместной пресс-конференции в Мапуту с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш Сергей Лавров дал понять, что после заявлений, прозвучавших в ходе саммита НАТО в Анкаре, стало ясно, что какие бы то ни было переговоры с Западом по Украине лишаются всякого смысла

Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации На совместной пресс-конференции в Мапуту с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш Сергей Лавров дал понять, что после заявлений, прозвучавших в ходе саммита НАТО в Анкаре, стало ясно, что какие бы то ни было переговоры с Западом по Украине лишаются всякого смысла

Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации

Главным итогом обсуждения темы Украины на саммите НАТО в Анкаре стал достигнутый США и их евроатлантическими союзниками консенсус по вопросу о необходимости наращивать возможности Киева по нанесению ударов вглубь территории России для принуждения ее к скорейшему заключению мира.

Общую стратегию Запада по украинскому конфликту сформулировал в опубликованном 10 июля интервью изданию Kyiv Independent один из участников саммита в Анкаре, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.

«Очень важно, чтобы мы поддержали Украину, чтобы страна могла сохранить темп при нанесении более глубоких ударов по территории России»,— заявил премьер Йеттен, добавив, что европейские страны должны стать частью будущих мирных переговоров по Украине.

Ранее о нанесении ударов по российской энергетической инфраструктуре как о все более актуальной задаче Киева и его западных союзников на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО заявил генсек альянса Марк Рютте.

Выразив удовлетворение по поводу удара украинских БПЛА по НПЗ в Омске, Марк Рютте констатировал, что «это бьет по людям, которые ездят на машинах, создает очереди на заправках». Отвечая на вопросы журналистов, генсек НАТО воздержался от комментариев по поводу того, как ответная реакция России на удары Киева по ее энергетической инфраструктуре может сказаться на положении самой Украины.

Одним из главных итогов саммита НАТО в Анкаре стала продемонстрированная на нем готовность администрации США принять логику западных союзников, которые, судя по всему, на данном этапе убедили Вашингтон в том, что лучшим средством принуждения России к миру станет эскалация путем нанесения неприемлемого ущерба ее критической инфраструктуре.

«Это эскалация. Но это также эскалация, которая может привести к прекращению конфликта»,— изложил свое видение того, как он представляет себе выход из переговорного тупика по Украине, президент Трамп на встрече с президентом Зеленским.

Госсекретарь США Марко Рубио, присутствовавший на встрече Трампа с Зеленским, говоря об ударах Украины вглубь России, заявил: «Думаю, это одна из тенденций, которая меняет ситуацию в этой войне в последние несколько месяцев».

Как отметил глава американской дипломатии, России «становится труднее защищать свое воздушное пространство». «Мы надеемся, что это позволит создать условия для переговоров о прекращении этой войны»,— добавил Рубио.

Комментируя последние высказывания Трампа и Рубио в Анкаре, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что в Кремле не считают последние заявления президента и госсекретаря США свидетельством возвращения Вашингтона к курсу эскалации. «Скорее мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение»,— заявил журналистам Дмитрий Песков.

«Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону»,— продолжал господин Песков, по словам которого действия Украины и Запада в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу.

Ранее президент Путин заявлял о том, что Киев при поддержке Запада наносит удары по российской гражданской инфраструктуре не только для причинения ущерба, но и для подпитки информационной операции с целью остановить продвижение российских войск и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя условиях. Как отметил в связи с этим президент Путин, Россия не даст своим противникам на Западе такого шанса.

Москва расценила последние решения западных союзников как доказательство того, что на данном этапе окно возможностей для диалога с Западом по Украине закрылось.

«Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который имитирует свою готовность к переговорам. Сейчас, как это было объявлено европейцами, Запад перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации»,— констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Республики Мозамбик Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш по итогам своего рабочего визита в Мапуту. «Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно»,— предупредил Сергей Лавров, дав понять, что попытки усиления давления на Россию путем наращивания ударов по ее территории будут иметь обратный эффект.

Сергей Строкань