Китай впервые провел контролируемый возврат первой ступени космической ракеты
Китай запустил ракету-носитель Long March 10B с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Впервые в истории КНР первая ступень ракеты была возвращена на платформу в море. Об этом сообщает «Синьхуа».
Ракета была запущена в 12:15 по местному времени (7:15 мск). Примерно через шесть минут после старта первая ступень вернулась на платформу в море в вертикальном положении. Ракета вывела на заданную орбиту спутник.
Long March 10B разработана Китайским исследовательским институтом ракетной техники. Диаметр ракеты — 5 м, длина — 63 м, стартовая масса — 760 т. В качестве топлива на первой ступени используются жидкий кислород и керосин, на второй — жидкий кислород и метан.
Помимо «Чанчжэн-10Б», Китай продолжает тестировать несколько других ракет с многоразовой первой ступенью. Hyperbola-3, Nebula-1 и Yuanxingzhe-1 рассчитаны на возвращение первой ступени на платформу в море. Zhuque-3 и Tianlong-3 — на наземную платформу.
Успешная посадка первой ступени Long March 10B является значительным шагом для китайской космонавтики, которая за последние десятилетия значительно продвинулась от стадии зависимости от других стран до статуса одного из мировых лидеров. Уже в 1970 году Китай самостоятельно вывел на орбиту свой первый спутник, став пятой космической державой. Развитие космической программы было тесно связано с разработкой баллистических ракет.
Китай активно развивает программу многоразовых ракет-носителей, включая не только государственные, но и частные компании, такие как Beijing Space Epoch Technology Co, которая успешно осуществила возвращение прототипа ракеты Hiker в мае 2025 года. Эти разработки направлены на удешевление космических запусков, и Китай ставит перед собой амбициозные цели, включая пилотируемые полеты на Луну к 2030 году с использованием сверхтяжелых ракет «Чанчжэн-9» и «Чанчжэн-10», а также создание международной лунной станции совместно с Россией и другими странами. В настоящее время перед «Роскосмосом» также стоит задача создать многоразовую первую ступень космической ракеты, схожую с технологией SpaceX.
Космодром Вэньчан, откуда была запущена Long March 10B, является ключевым объектом для запуска тяжелых ракет и будущих миссий в дальний космос. Он построен на морском побережье, что облегчает логистику и снижает риски. Расширение космодрома предполагает размещение стартовых комплексов для ракет «Чанчжэн-10» и будущей сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-9», которая будет полностью многоразовой и схожей по концепции со Starship от SpaceX.