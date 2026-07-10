Квартиры в центре Москвы подешевели на вторичном рынке

Центральный административный округ стал единственной локацией в Москве, где подешевело жилье в первой половине 2026 года. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке в центре столицы снизилась на 1,6%, до 844,5 тыс. руб., сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные консалтинговой компанией SRG.

В остальных 11 административных округах российской столицы «вторичка» в первом полугодии подорожала в среднем на 2,4–5,6%. Меньше всего за полгода готовые квартиры выросли в цене в Северном административном округе — на 2,4%, до 413 тыс. руб. за 1 кв. м. Сильнее всего жилье дорожало в Юго-Восточном административном округе — на 5,6%, до 342,2 тыс. руб.