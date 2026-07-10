Домодедово возобновил работу после шести часов ограничений

Составлено ИИ-Ассистентъ

Подобные временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Московского авиаузла регулярно вводятся для обеспечения безопасности полетов, особенно на фоне атак беспилотников. В случаях таких ограничений рейсы могут выполняться по согласованию с соответствующими органами или задерживаться, а некоторые воздушные суда перенаправляются на запасные аэродромы. Это происходит со всеми крупными аэропортами региона, включая Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.

Например, ограничения в Домодедово ранее снимались в разное время, например, в 1:05 мск, 4:00 мск, 5:03 мск, 7:58 мск, 10:30 мск, 11:44 мск, 20:33 мск и 21:00 мск. Иногда аэропорт приостанавливал работу всего на полчаса, в других случаях — более чем на 12 часов или почти на двое суток, как это было 5-6 июня 2026 года в Домодедово и Внуково. В разные периоды до 60 000 пассажиров сталкивались с последствиями таких ограничений, что может приводить к отмене или задержке многих рейсов.