В Забайкалье разрешили заливать бензин в канистры

На АЗС Забайкальского края с 10 июля вновь разрешено заливать топливо не только в баки автомобилей, но и в канистры. По сообщению регионального правительства, такое решение принято на заседании оперштаба под председательством губернатора региона Александра Осипова «в связи с постепенной стабилизацией обстановки».

Решение распространяется на АЗС, расположенные на федеральных трассах, а также в муниципальных округах Забайкалья. Исключением пока является город Чита. Региональные власти заявляют, что в краевой столице «такая возможность появится в скором времени».

В Забайкалье при этом сохраняются суточные лимиты отпуска топлива на один автомобиль: по 15 литров в сутки — на АЗС, расположенных на федеральных трассах; от 10 до 15 литров на АЗС сетей Омни, Нефтемаркет, БРК и Корс; 50 литров на АЗС Роснефть.

Ограничения по отпуску бензина в канистры и лимиты продажи топлива были введены 25 июня, когда решением краевой комиссии по ЧС в Забайкалье начал действовать режим повышенной готовности. Помимо этого, комиссия предписала региональным властям обеспечить внедрение механизма перехода транспортных средств на газомоторное топливо.

По состоянию на 10 июля, очередь на двух официальных предприятиях по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо «достигает трех месяцев», сообщает региональное правительство. Краевые власти намерены способствовать переводу на газ до 30 тыс. автомобилей.

Влад Никифоров