Армия КНДР расширит круг задач управления разведки

Новые задачи по расширению полномочий Главного информационно-разведывательного управления для повышения эффективности военной разведки и сбора информации поставлены перед военным руководством КНДР. Об этом в пятницу сообщает ЦТАК.

Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи на первом расширенном заседании наметил направления и задачи для многостороннего расширения служебных обязанностей разведуправления. Комитет обосновал решение ведущей ролью разведки в нейтрализации угроз со стороны потенциальных противников и сборе ключевых данных.

Агентство «Рёнхап» с полным на то основанием предположило, что «потенциальным противником» в Северной Корее считают прежде всего Корею Южную. Радикальное усиление возможностей шпионского бюро направлено на сбор разведданных на юге Корейского полуострова. При этом в отчете о заседании комитета не уточняется, как именно эти меры будут воплощаться, отмечает агентство.

Эрнест Филипповский