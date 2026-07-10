Армия КНДР расширит круг задач управления разведки
Новые задачи по расширению полномочий Главного информационно-разведывательного управления для повышения эффективности военной разведки и сбора информации поставлены перед военным руководством КНДР. Об этом в пятницу сообщает ЦТАК.
Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи на первом расширенном заседании наметил направления и задачи для многостороннего расширения служебных обязанностей разведуправления. Комитет обосновал решение ведущей ролью разведки в нейтрализации угроз со стороны потенциальных противников и сборе ключевых данных.
Агентство «Рёнхап» с полным на то основанием предположило, что «потенциальным противником» в Северной Корее считают прежде всего Корею Южную. Радикальное усиление возможностей шпионского бюро направлено на сбор разведданных на юге Корейского полуострова. При этом в отчете о заседании комитета не уточняется, как именно эти меры будут воплощаться, отмечает агентство.
Решение КНДР расширить задачи разведывательного управления, вероятно, связано с более широкой стратегией по укреплению национальной безопасности и военного потенциала. Лидер Ким Чен Ын ранее заявлял, что престиж и само существование КНДР немыслимы без могущественных вооруженных сил, и подчеркивал необходимость сдерживания угроз мощью армии. Это подтверждается решением Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи о расширении и укреплении ядерной составляющей Вооружённых сил и модернизации оборонной инфраструктуры, принятым на заседании под председательством Ким Чен Ына.
Эти шаги предпринимаются на фоне повышенной напряженности в регионе. Северная Корея активно развивает космическую разведывательную программу, используя военные спутники для наблюдения за стратегическими объектами США и Южной Кореи. Например, в ноябре 2023 года был успешно запущен разведывательный спутник «Маллигён-1», с помощью которого были получены снимки южнокорейских военных объектов и американских баз. Ким Чен Ын тогда призвал расширять возможности аэрокосмической разведки и продолжать запуски спутников, что согласуется с текущим усилением разведывательного управления.