КНДР планирует наращивать ядерные вооружения и модернизировать армию
Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи (ТПК) на первом расширенном заседании в Пхеньяне принял решение о расширении и укреплении ядерной составляющей Вооруженных сил, а также о модернизации оборонной инфраструктуры и повышении общей боеготовности Корейской народной армии. Об этом сообщает ЦТАК.
Проводивший заседание лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что «престиж, государственность и само существование КНДР немыслимы в отрыве от могучих военных сил». Также он подчеркнул, что безопасность и спокойствие народа «невозможно защищать только решимостью», а подлинного мира можно добиться только создав могучую армию, сдерживая угрозы ее мощью.
На заседании также обсудили вопросы развития системы военной подготовки и образования. Было решено ускорить строительство современной военно-морской базы. Помимо этого, комитет определил направления реконструкции верфей страны.
Всего Ким Чен Ын подписал семь распоряжений в оборонной сфере, принятых комитетом ТПК. Были оглашены директивные указания по очередным военно-структурным мероприятиям и рассмотрены кадровые вопросы высших армейских эшелонов.
Решение КНДР о наращивании ядерных вооружений и модернизации армии происходит на фоне роста напряженности в мире, где ряд крупных игроков также развивают свой военный потенциал. Пентагон заявил о планах увеличить и модернизировать ядерный арсенал США. Великобритания также намерена вложить значительные средства в программу модернизации своих ядерных боеголовок. Россия, в ответ на расширение ядерных возможностей НАТО, призывает учитывать это в своем военном строительстве и планировании и обновила свою ядерную доктрину, расширив перечень военных угроз, для нейтрализации которых допустимо использовать ядерное оружие. В ней впервые дано определение «потенциального противника» и включены сценарии, при которых неядерное государство, атакующее Россию при поддержке ядерного, может повлечь ядерный ответ.
Наращивание военного потенциала КНДР также происходит на фоне укрепления сотрудничества с Россией. Международные СМИ отмечают растущую озабоченность США, Южной Кореи и некоторых других стран тесным сотрудничеством между РФ и КНДР, подозревая Россию в предоставлении технологической поддержки Северной Корее в программе развития спутников и других военных программах. Схожим образом, Япония, которая ранее следовала пацифистской конституции, теперь «движется к тому, чтобы иметь не только "щит", но и "копье"», наращивая свои оборонные возможности при поддержке США. США и Япония готовятся к крупнейшему за 60 лет обновлению договора о безопасности, направленному на противостояние в том числе КНДР.