Российско-китайская эскадра вышла на учения в Желтое море

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России и ВМС Китая вышли из порта Циндао в Желтое море. Там они проведут морской этап учений «Морское взаимодействие-2026».

Как сообщила пресс-служба ТОФ, на учениях моряки двух стран при поддержке морской авиации отработают противовоздушную оборону, противолодочные задачи и совместные артиллерийские стрельбы. Маневры стартовали 6 июля с этапа планирования на картах.

Отдельное внимание стороны уделят спасательным действиям, включая тренировку по эвакуации экипажа условно аварийной подлодки с помощью глубоководного аппарата, отметили в ТОФ. Участники учений также сосредоточатся на противодействии робототехническим комплексам.

Российскую сторону на учениях представляют крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». От Китая задействованы эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», подводная лодка типа «Юань», транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».