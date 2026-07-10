Российско-китайская эскадра вышла на учения в Желтое море
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России и ВМС Китая вышли из порта Циндао в Желтое море. Там они проведут морской этап учений «Морское взаимодействие-2026».
Как сообщила пресс-служба ТОФ, на учениях моряки двух стран при поддержке морской авиации отработают противовоздушную оборону, противолодочные задачи и совместные артиллерийские стрельбы. Маневры стартовали 6 июля с этапа планирования на картах.
Отдельное внимание стороны уделят спасательным действиям, включая тренировку по эвакуации экипажа условно аварийной подлодки с помощью глубоководного аппарата, отметили в ТОФ. Участники учений также сосредоточатся на противодействии робототехническим комплексам.
Российскую сторону на учениях представляют крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». От Китая задействованы эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», подводная лодка типа «Юань», транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».
Совместные учения «Морское взаимодействие — 2026», начавшиеся 6 июля, являются частью программы сотрудничества между вооруженными силами Китая и России. Эти маневры направлены на отработку совместных действий при возникновении угроз безопасности, а также на защиту регионального мира и стабильности. Заявлено, что по окончании учений часть военнослужащих обеих сторон отправится в намеченный район Тихого океана для проведения совместного морского патрулирования. В прошлом году в аналогичных учениях в российской акватории принимали участие большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и корвет «Громкий» с российской стороны, а также китайские эсминцы «Шаосин» и «Урумчи».
Данные учения являются продолжением регулярной практики совместных маневров между Россией и Китаем. В июле 2023 года ВМФ России и ВМС Китая также провели совместное патрулирование в акватории Тихого океана, назвав его задачами укрепление военно-морского сотрудничества и поддержание стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В том же году министры обороны обеих стран отмечали высокий уровень контактов по военной линии, включающий совместные учения на суше, море и в воздухе.
В целом, Россия и Китай углубляют стратегическое партнерство и оперативную совместимость флотов, проводя такие учения на ежегодной основе с 2021 года. Цели этих маневров также включают мониторинг морской акватории и охрану объектов морской экономической деятельности обеих стран. В контексте глобальной безопасности Минобороны КНР ранее заявляло о готовности укреплять стратегическое взаимодействие с Россией для поддержания международной и региональной стабильности.