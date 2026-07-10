Бывшего футболиста сборной Франции задержали по делу о наркотиках
Бывшего футболиста сборной Франции Самира Насри задержала полиция по обвинению в отмывании денег, связанном с наркоторговлей. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источник.
Фото: David Klein / Reuters
По данным источника, экс-полузащитник «Манчестер Сити» и «Олимпика» из Марселя, ныне работающий экспертом на телеканале Canal Plus, был допрошен по делу о ввозе наркотиков, создании преступного сообщества и отмывании средств в составе организованной группы.
9 июля он провел около 10 часов под стражей в офисе парижской полиции, отмечает собеседник издания. К вечеру четверга его отпустили без предъявления обвинений.
Самир Насри фигурирует в эпизоде, связанном с ночным клубом XS в Иври-сюр-Сен, совладельцем которого он был с 2016 года. По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год через это заведение передавались крупные суммы наличных жене марсельского наркоторговца Хакима Берребуха, пока сам Берребух находился в тюрьме. В конце июня Насри уже допрашивали по этому делу.
Самир Насри знаком с семьей Берребух с детства. На допросе 39-летний спортсмен утверждал, что устно уступил свои акции в клубе Хакиму Берребуху во время их встречи в Дубае в 2020 году, но официально сделка оформлена не была.
Практика задержания футболистов по делам, связанным с наркотиками или их оборотом, не едина для разных стран. Например, в Нидерландах осуждённого за контрабанду кокаина российского футболиста Квинси Промеса объявили в международный розыск, а местная прокуратура требовала для него длительного тюремного заключения. Он был задержан в Дубае, откуда его возможна экстрадиция в Нидерланды, где ему грозит до семи с половиной лет лишения свободы по двум делам. Порт Антверпена традиционно считается важной точкой доставки кокаина в Европу, и упоминается в делах Промеса и бывшего игрока сборной Бельгии Раджи Наингголана, арестованного по подозрению в причастности к контрабанде кокаина через этот порт. В Бельгии в ходе рейдов по борьбе с наркотрафиком также изымались наличные деньги, предметы роскоши и оружие.
В России бывший футболист сборной Алексей Бугаев был приговорён к 9,5 годам колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков. При нём было обнаружено почти полкилограмма наркотического вещества. В его деле адвокат утверждала о возможной фальсификации улик со стороны полиции с целью получения взятки. Аналогичные обвинения в отмывании денег предъявлялись и другим публичным лицам, например, блогеру Александре Митрошиной, которую задержали по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере.