Бывшего футболиста сборной Франции задержали по делу о наркотиках

Бывшего футболиста сборной Франции Самира Насри задержала полиция по обвинению в отмывании денег, связанном с наркоторговлей. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Klein / Reuters Фото: David Klein / Reuters

По данным источника, экс-полузащитник «Манчестер Сити» и «Олимпика» из Марселя, ныне работающий экспертом на телеканале Canal Plus, был допрошен по делу о ввозе наркотиков, создании преступного сообщества и отмывании средств в составе организованной группы.

9 июля он провел около 10 часов под стражей в офисе парижской полиции, отмечает собеседник издания. К вечеру четверга его отпустили без предъявления обвинений.

Самир Насри фигурирует в эпизоде, связанном с ночным клубом XS в Иври-сюр-Сен, совладельцем которого он был с 2016 года. По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год через это заведение передавались крупные суммы наличных жене марсельского наркоторговца Хакима Берребуха, пока сам Берребух находился в тюрьме. В конце июня Насри уже допрашивали по этому делу.

Самир Насри знаком с семьей Берребух с детства. На допросе 39-летний спортсмен утверждал, что устно уступил свои акции в клубе Хакиму Берребуху во время их встречи в Дубае в 2020 году, но официально сделка оформлена не была.