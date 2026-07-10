В Калининграде пройдут переговоры «Росатома» и МАГАТЭ
Новый раунд межведомственных консультаций между делегациями России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пройдет 10 июля в Калининграде, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Он уточнил, что основным вопросом для обсуждения станет ситуация вокруг Запорожской АЭС.
Как уточнил господин Лихачев, российская сторона поднимет вопросы участившихся случаев использования БПЛА вблизи Запорожской АЭС, а также психологического давления на персонал станции и жителей Энергодара. «Мы подробнейшим образом все это обсудим. На мой взгляд, болевой порог чувствительности и восприятия к этим атакам снижается, и это очень опасная тенденция»,— сказал гендиректор «Росатома» (цитата по «Интерфаксу»).
Стороны также обсудят ситуацию вокруг иранской АЭС «Бушер», где 9 июля обстрелу подверглась прилегающая территория. «Аспектов там много, и, конечно же, в решении так называемой иранской ядерной проблемы, скорее всего, будет определенная миссия, определенная роль "Росатома"»,— добавил Алексей Лихачев.
С российской стороны в переговорах будут участвовать представители «Росатома», Ростехнадзора, МИД, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России и Росгвардии.
Переговоры между «Росатомом» и МАГАТЭ о Запорожской АЭС регулярно проводятся в различных форматах, включая Калининград и Вену, где обсуждаются вопросы безопасности станции, ротации экспертов Агентства и предотвращения ядерных инцидентов. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) занимается контролем за ядерными программами и объектами, а его генеральный директор Рафаэль Гросси неоднократно посещал Запорожскую АЭС и призывал к максимальной военной сдержанности вокруг станции. Российская сторона, в лице главы «Росатома» Алексея Лихачева, подчеркивает недопустимость атак на атомные объекты и важность определения виновных в обстрелах, тогда как МАГАТЭ до недавнего времени воздерживалось от прямого указания сторон, ответственных за инциденты.
Ситуация на Запорожской АЭС осложнена тем, что станция находится под контролем России с марта 2022 года и управляется дочерней компанией «Росатома» — АО «Росэнергоатом». Неоднократные обстрелы и отключения внешнего электроснабжения приводят к работе станции на аварийных резервных дизель-генераторах, что вызывает обеспокоенность МАГАТЭ. Все шесть энергоблоков ЗАЭС к сентябрю 2022 года были переведены в режим холодного останова, однако потенциальная опасность ядерной аварии сохраняется из-за продолжающихся боевых действий и атак беспилотников.
Иранская АЭС «Бушер», также упомянутая в контексте переговоров, строилась «Росатомом» и ранее подвергалась обстрелам. Российский замглавы МИД Сергей Рябков в прошлом отмечал риски для этой АЭС. Обстрелы атомных станций, таких как «Бушер», создают прецедент нарушения табу на атаки ядерных объектов, что может привести к масштабным радиационным последствиям не только для атакуемой страны, но и для соседних государств.