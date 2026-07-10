В Калининграде пройдут переговоры «Росатома» и МАГАТЭ

Новый раунд межведомственных консультаций между делегациями России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пройдет 10 июля в Калининграде, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Он уточнил, что основным вопросом для обсуждения станет ситуация вокруг Запорожской АЭС.

Как уточнил господин Лихачев, российская сторона поднимет вопросы участившихся случаев использования БПЛА вблизи Запорожской АЭС, а также психологического давления на персонал станции и жителей Энергодара. «Мы подробнейшим образом все это обсудим. На мой взгляд, болевой порог чувствительности и восприятия к этим атакам снижается, и это очень опасная тенденция»,— сказал гендиректор «Росатома» (цитата по «Интерфаксу»).

Стороны также обсудят ситуацию вокруг иранской АЭС «Бушер», где 9 июля обстрелу подверглась прилегающая территория. «Аспектов там много, и, конечно же, в решении так называемой иранской ядерной проблемы, скорее всего, будет определенная миссия, определенная роль "Росатома"»,— добавил Алексей Лихачев.

С российской стороны в переговорах будут участвовать представители «Росатома», Ростехнадзора, МИД, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России и Росгвардии.