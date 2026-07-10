Захарова назвала сомнительной перспективу поддержки Украины западными странами
Представитель МИД России Мария Захарова назвала сомнительной перспективу поддержки Украины западными странами. Некоторые из них уже признали, что исчерпали свои возможности, добавила она.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
«Перспектива дальнейшей поддержки... выглядит сомнительно в свете недавно прозвучавших скептических заявлений его "друзей" из Италии, Нидерландов, Болгарии, откровенно признавшихся в исчерпании собственных возможностей»,— сказала госпожа Захарова (цитата по сайту МИД).
На полях саммита НАТО в Анкаре, который прошел 7-8 июля, премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна исчерпала возможности для помощи Украине. Об отсутствии возможности оказывать прямую военную помощь Киеву говорила и министр Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус.
Заявления о сложностях с поддержкой Украины не новы. Уже в конце 2023 года сообщалось о тяжелой ситуации на фронте и о необходимости активизировать поддержку Киева. Тогда же выяснилось, что производственные мощности оборонной промышленности Евросоюза не могут обеспечить обещанных объемов поставок. В этот период многие западные политики и аналитики указывали на неопределенность перспектив дальнейшей помощи Украине со стороны союзников.
Проблема с ресурсами усугубляется внутренними разногласиями. Например, план ЕС по выделению €20 млрд на военную помощь встретил сопротивление со стороны ряда стран, включая Германию, и его реализация могла не состояться в первоначальном виде. Отдельные страны, такие как Италия, Франция, Испания и Португалия, также отказывались поддержать предложение о военной помощи на €40 млрд, что привело к снижению суммы до €5 млрд. Кроме того, в США республиканцы неоднократно выражали обеспокоенность по поводу бесконечной поддержки Украины и требовали её увязки с ужесточением миграционного законодательства, а некоторые члены партии выступали против помощи Киеву, ссылаясь на риск эскалации конфликта.
Эти сомнения возникают на фоне того, что американские эксперты, работавшие с разными администрациями США, отмечают несоответствие между целями Украины (полное восстановление территориальной целостности) и доступными средствами. Они призывают Украину и Запад принять новую стратегию, чтобы избежать резкого спада поддержки. Европейские союзники США также начали сомневаться в способности Вашингтона одновременно помогать Израилю и Украине, а Азиатские союзники США разделяют эти сомнения.
В целом, поддержка Украины столкнулась с рядом вызовов, включая внутриполитические кризисы в странах-союзниках, например, в США, где бюджетные баталии и споры республиканцев и демократов по поводу объемов помощи стали причиной задержек. Европейский центральный банк также предупреждал о рисках для Европы в случае передачи российских активов Украине и затруднялся поддерживать дальнейшее финансирование. Сомнения в дальнейшей поддержке, исходящие от западных партнеров, зачастую подкреплены общественным мнением и голосами избирателей.