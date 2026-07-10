Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявления о сложностях с поддержкой Украины не новы. Уже в конце 2023 года сообщалось о тяжелой ситуации на фронте и о необходимости активизировать поддержку Киева. Тогда же выяснилось, что производственные мощности оборонной промышленности Евросоюза не могут обеспечить обещанных объемов поставок. В этот период многие западные политики и аналитики указывали на неопределенность перспектив дальнейшей помощи Украине со стороны союзников.

Проблема с ресурсами усугубляется внутренними разногласиями. Например, план ЕС по выделению €20 млрд на военную помощь встретил сопротивление со стороны ряда стран, включая Германию, и его реализация могла не состояться в первоначальном виде. Отдельные страны, такие как Италия, Франция, Испания и Португалия, также отказывались поддержать предложение о военной помощи на €40 млрд, что привело к снижению суммы до €5 млрд. Кроме того, в США республиканцы неоднократно выражали обеспокоенность по поводу бесконечной поддержки Украины и требовали её увязки с ужесточением миграционного законодательства, а некоторые члены партии выступали против помощи Киеву, ссылаясь на риск эскалации конфликта.

Эти сомнения возникают на фоне того, что американские эксперты, работавшие с разными администрациями США, отмечают несоответствие между целями Украины (полное восстановление территориальной целостности) и доступными средствами. Они призывают Украину и Запад принять новую стратегию, чтобы избежать резкого спада поддержки. Европейские союзники США также начали сомневаться в способности Вашингтона одновременно помогать Израилю и Украине, а Азиатские союзники США разделяют эти сомнения.

В целом, поддержка Украины столкнулась с рядом вызовов, включая внутриполитические кризисы в странах-союзниках, например, в США, где бюджетные баталии и споры республиканцев и демократов по поводу объемов помощи стали причиной задержек. Европейский центральный банк также предупреждал о рисках для Европы в случае передачи российских активов Украине и затруднялся поддерживать дальнейшее финансирование. Сомнения в дальнейшей поддержке, исходящие от западных партнеров, зачастую подкреплены общественным мнением и голосами избирателей.